Косметолог показала вправу, яка покращить тонус шкіри та прибере зморшки на лобі
Прибрати зморшки на лобі та позбутися набряку можна за допомогою простої вправи вдома. Рухи дуже прості та мають багато користі для шкіри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Яка вправа допоможе прибрати зморшки на лобі
За словами експерта, багато хто вважає, що складно позбутися зморшок на лобі, але іноді ще складніше впоратися з набряком у цій зоні.
Як виявилось, правильна техніка може допомогти вирішити обидві проблеми.
Косметолог зазначила, що вправа допоможе:
- зменшити набряк
- покращити тонус шкіри
- позбутися напруження та розгладити зморшки
Спочатку в зоні лоба та біля росту волосся потрібно зробити такі ніби "складки".
"Робимо ось таку складку максимально виштовхуючи її на зовні. Такими рухами проходимо всю зону лоба", - пояснила фахівець.
Після цього кладемо два пальці на лоб і починаємо іншую рукою робити розігріваючі рухи та пропрацьовуючи глибинні зморшки.
Після щільно притискаємо долоні до зони міжбрів'я і рухаємось до центральної частини лоба, щільно притиснулись і опускаємось по бічній поверхні до зони ключиць.
Косметолог зазначила, що достатньо робити такі рухи до трьох разів на тиждень, щоб шкіра виглядала свіжою, а лоб і зона міжбрів’я - доглянутими й без слідів набряків.
Варто виконувати такі рухи регулярно і результат приємно здивує.
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