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Косметолог показала вправу, яка покращить тонус шкіри та прибере зморшки на лобі

Четвер 28 листопада 2024 13:32
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Косметолог показала вправу, яка покращить тонус шкіри та прибере зморшки на лобі Косметолог показала вправу, яка допоможе позбутися зморшок (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Позднякова

Прибрати зморшки на лобі та позбутися набряку можна за допомогою простої вправи вдома. Рухи дуже прості та мають багато користі для шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Яка вправа допоможе прибрати зморшки на лобі

За словами експерта, багато хто вважає, що складно позбутися зморшок на лобі, але іноді ще складніше впоратися з набряком у цій зоні.

Як виявилось, правильна техніка може допомогти вирішити обидві проблеми.

Косметолог зазначила, що вправа допоможе:

  • зменшити набряк
  • покращити тонус шкіри
  • позбутися напруження та розгладити зморшки

Спочатку в зоні лоба та біля росту волосся потрібно зробити такі ніби "складки".

"Робимо ось таку складку максимально виштовхуючи її на зовні. Такими рухами проходимо всю зону лоба", - пояснила фахівець.

Після цього кладемо два пальці на лоб і починаємо іншую рукою робити розігріваючі рухи та пропрацьовуючи глибинні зморшки.

Після щільно притискаємо долоні до зони міжбрів'я і рухаємось до центральної частини лоба, щільно притиснулись і опускаємось по бічній поверхні до зони ключиць.

Косметолог зазначила, що достатньо робити такі рухи до трьох разів на тиждень, щоб шкіра виглядала свіжою, а лоб і зона міжбрів’я - доглянутими й без слідів набряків.

Варто виконувати такі рухи регулярно і результат приємно здивує.

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