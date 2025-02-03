5 тенденцій у догляді за шкірою, які ніколи не варто використовувати

У соціальних мережах можна натрапити на шкідливі вірусні тенденції догляду за шкірою. Дерматологи назвали способи, яких варто категорично уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Очищення серветками для макіяжу

Серветки для макіяжу чудово видаляють макіяж з обличчя. Але вони не замінять засіб для чищення обличчя.

Дерматолог Крістін Хан розповіла, що часте використання може викликати подразнення шкіри або порушити її природний бар’єр через агресивні інгредієнти та тертя.

Відмовтеся від інтенсивного чищення та витирання, а замість цього скористайтеся м’яким очищуючим засобом.

Нанесення на вії рицинової олії

Рицинова олія надзвичайно зволожує і може бути корисною в невеликих кількостях, щоб допомогти покращити шкірний бар’єр. Однак, натирання нею очей і вій може викликати проблеми, якщо вона потрапить в очі.

Надмірне використання такої олії може спричинити інфекцію та утворення ячменю. Крім того, вона сама по собі не викликає довшого росту волосся, але вона може зміцнити його та зменшити ламкість.

Витирання міцелярної води

Міцелярна вода безперечно є одним із найкращих винаходів косметичних засобів.

Якщо ви хочете видалити її з шкіри, то вмивання теплою водою або використання м’якого миючого засобу гарантує відсутність залишків.

Антибактеріальний очищуючий засіб

Антибактеріальні очищувальні засоби нібито знищують мікроби. Однак, такі засоби при надмірному використанні можуть порушити ваш мікробіом.

Нанесення ріпакової олії на шкіру

В інтернеті можна знайти багато інформації про корисний вплив ріпакової олії на шкіру.