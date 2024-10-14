Косметолог назвала засоби для шкіри, які потрібно використовувати після 40 років

Догляд за шкірою обличчя після 40 має свої особливості. В такому віці відбуваються кардинальні зміни в організмі жінки.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як доглядати за шкірою після 40 років.

Вікові зніми у шкірі

За словами кометолога Дарії Тіщенко, після 40 років організм починає знижувати вироблення колагену, який відповідає за пружність шкіри. Це призводить до більш виражених зморшок, погіршення загального тонусу обличчя та поступової втрати об’ємів.

У цьому віці потрібно використовувати:

сироватки з антиоксидантами (вітамін С) для покращення тону та боротьби з пігментними плямами

пептиди або стимулятори колагену для відновлення еластичності. Також варто використовувати ретинол на ніч (але його відсоток має визначити лікар)

варто робити процедури для ліфтингу та чіткого контуру обличчя, використовувати препарати для контурної пластики губ для свіжості та зменшення чи профілактики зморшок над губами, ботулінотерапію та біоревіталізацію - для синтезу колагену, еластину та зволоженості шкіри

"Старіння - це неминучий процес, але при правильному догляді можна старіти "красиво" та повільно", - йдеться у повідомленні.

Догляд за шкірою в домашніх умовах

До того ж важливо звернути увагу на спосіб життя і звички. Жінкам після 40 варто:

відмовитися від умивання хлорованою водою

вмиватися спеціальними засобами

припинити застосування скрабів з великими частками

утриматися від спиртовмісних засобів для догляду за шкірою обличчя

відмовитися від тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв

обмежити час перебування під прямими сонячними променями

переглянути раціон харчування

оптимізувати кількість споживання води

вести активний спосіб життя

Втрата сяйва

Клітинний обмін зменшується протягом десятиліть на 30-50% у віці від 30 до 80 років.

У молодих людей роговий шар шкіри регенерує приблизно за 20 днів, але для літніх це може зайняти до 30 днів. Це означає, що клітини шкіри залишаються на обличчях довше, а також потребують більше часу, щоб злущитися, коли вони відмирають.

Після 40 років буде помітно, що шкіра виглядає дедалі грубішою та менш сяючою

Опущення повік

Ця проблема досить часто виникає після 40 років, навіть якщо раніше її не було. У деяких проблема опущення повік виникає навіть у період статевого дозрівання, але в цьому випадку це результат генетичного навантаження.

Однак якщо воно з’являється і посилюється з віком, це, безсумнівно, ознака старіння. Проблема посилюється такими факторами, як:

стрес

робота при штучному освітленні

надмірне перебування на сонці

м'язова слабкість в області повік

ендокринні та системні захворювання