Як не переїдати на Великдень: найпростіші та дієві поради від лікаря

Великдень - велике родинне свято, під час якого обов'язково всі збираються за святковим столом. Українці готуються до Великодня заздалегідь і на столі дуже багато різних страв, особливо м'ясних.

Як не перевантажити свій шлунок під час застілля та не переїдати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради лікарки та health-експертки Уляни Вернер в Instagram.

Сніданок - обов'язково

Намагайтеся не пропустити зранку сніданок. Можна обрати яйця, які багаті на білки, гречку чи інші цільні злаки, які містять вуглеводи та вітаміни групи В. Хорошим доповненням стануть свіжі овочі та фрукти, які забезпечать організм необхідними вітамінами та мінералами.

Обирайте корисні страви

Дослідження показують, що велика кількість овочів та фруктів на столі значно зменшують кількість з'їденої жирної їжі. Довше зберегти відчуття насиченості допомагають також білкові продукти. Тому варто включити у свій раціон під час обіду салат зі свіжих овочів, рибу, або м'ясо з низьким вмістом жиру.

Не поспішайте

Щоб не переїдати, старайтеся їсти повільно та насолоджуватися процесом. Повільне жування допомагає зберегти насиченість та зменшити кількість з'їдених страв. Намагайтеся їсти повільно та уважно, щоб відчути ситість.

Не беріть зайві порції

Після того, як ви поїли, дайте організму час, щоб відчути насиченість. Ви відчуєте хвилин через 15-20, чи вам потрібні ще додаткові поживні речовини. Якщо голод все ж таки присутній, спробуйте з'їсти невелику порцію фруктів або овочів.

Пийте воду

Не забувайте під час застілля пити воду - це дуже важливо на свята. Вода допомагає зберегти належний рівень гідратації тіла та зменшити відчуття голоду.

Намагайтеся пити достатньо протягом усього дня та уникати солодких напоїв, алкоголю, які можуть викликати погіршення самопочуття.

Додайте фізичну активність

Не сидіть постійно за столом - заплануйте з рідними прогулянку, візьміть участь в іграх з дітьми або влаштуйте сімейні спортивні змагання.

Навіть невелика фізична активність може підняти настрій та поліпшити самопочуття. І не забувайте про відпочинок - святкування Великодня, багато спілкування - може стати напруженим і втомлювати, тому варто знайти час для релаксу та насолодитися природою.