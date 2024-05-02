Не тріснуть й будуть цілі: як правильно варити яйця для крашанок на Великдень

Крашанки та писанки на Великдень - одні з найголовніших атрибутів на свято. Варені яйця розфарбовують у різні способи, а потім складають у кошик, щоб освятити у церкві. А сніданок на Великдень починається саме з яєць. Для гарних писанок та крашанок яйця мають бути цілими, але буває так, що під час варіння вони тріскають.

Як правильно варити яйця, щоб вони не тріснули, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як обрати яйця

Досвідчені кулінари радять на Великдень варити тільки свіжі яйця, оскільки в них більш щільний білок й жовток яскравого жовтого кольору.

Яйця не можна ставити варитися холодними, одразу з холодильника. Дістаньте їх з холодильника і залиште у кімнатній температурі. А потім складіть їх у каструлю та залийте водою кімнатної температури або навіть трохи теплою.

Оптимальний час для варіння яєць - 8-10 хвилин. Переварювати їх не варто - це псує смакові якості продукту. Дайте воді закипіти на великому вогні, а потім збавте вогонь до середнього і варіть ще 7-8 хвилин.

Як варити яйця, щоб вони не тріснули

Спосіб 1. Додайте у воду сіль у співвідношенні 1 столова ложка на 1 літр води. Солона вода не дасть витекти білку, навіть, якщо шкарлупа трошки трісне.

Спосіб 2. Киньте у воду з яйцями 5-10 сірників чи зубочисток. Як діє дерево на яйця невідомо, але цей спосіб працює.

Спосіб 3. Додайте у воду для варіння яєць столову ложку оцту.

Спосіб 4. Не зливайте гарячу воду одразу, а залиште ще на пару хвилин. Потім злийте та залийте яйця холодною водою.