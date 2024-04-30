6 страв, які не можна готувати на Великдень

Певно, майже кожен на Великдень нестиме до церкви на освячення паски, фарбовані варені яйця - крашанки, а то й навіть м'ясо. Проте не всі звичні продукти можна готувати і тим паче освячувати у Великдень.

Про те, які продукти не можна готувати і освячувати на Великдень, читайте у матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Що не можна готувати у Великдень

Хоча неодмінний атрибут Великодня, паску, і освячують, і їдять, готують її обов'язково заздалегідь - а саме в середу, четвер і суботу. Вважалося, що найбільше підходить для випікання Чистий четвер, адже тоді паска буде вдалою. А от випікати паски в неділю не можна.

Крашанки, які також кладуть до святкового кошика, теж фарбують до неділі, у Великдень їх заборонено варити й розфарбовувати.

Крім цього, Великдень вважається світлим днем, в який слід утриматися від роботи і готування - і, відповідно, всі страви намагалися готувати заздалегідь, щоб в неділю їх лише злегка розігріти або спожити холодними.

Що не можна освячувати і навіть їсти

Шашлик

Традиція робити шашлики до Великодня виникла лише у другій половині 20 століття - проте це світська, аж ніяк не релігійна традиція, його не готували у Великдень.

Та навіть якщо хтось все ж хоче поласувати такою майже літньою стравою, шашлик, на відміну від запеченої шинки, не кладуть до великоднього кошика.

Кров'янка

Попри те, що можна освячувати ковбаси, копчене м'ясо і навіть сало, таку ковбасу не кладуть до святкового кошика, не вживають у їжу і не готують у Великдень.

Причина досить проста - відповідно до церковних заборон, не можна освячувати страви з кров'ю тварин.

Алкоголь

Слід пам'ятати про те, що Великдень - не привід для галасливих святкувань, якими їх може зробити алкоголь. Тож алкоголь, окрім кагору, не освячують і не вживають на Великдень.

Борщ

Борщ, який був ритуальною стравою, могли їсти як у звичайні, так і святкові дні, наприклад, на Святвечір, Різдво - і на Великдень. До того ж саме до свят, завчасно, борщ готували неодмінно м'ясний - зі свининою, з яловичиною, або хоча б з курятиною.

Однак, хоча прямої заборони для цієї традиційної страви нема, до кошика посуд з ним також не ставлять.

Супи

Суп не був такою ритуальною стравою, як борщ - тож перевагу в приготування надавали другому. Хоча суп можна вживати у Великдень, його не освячують.

До того ж готувати суп могли або до Великодня, або після - як от косаш-левеш, який робили на бульйоні з освяченого копченого м'яса.

Салати

Салати, особливо бурячки з хроном, і готують, і їдять у Великдень. Такі страви не забирають багато зусиль, а хрін навіть освячували, пояснюючи це християнськими легендами.

Проте салати, як і інші овочі і фрукти, не освячують - адже такі продукти і страви не були під забороною у період посту.