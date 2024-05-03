Как не переедать на Пасху: самые простые и действенные советы от врача

Пасха - большой семейный праздник, во время которого обязательно все собираются за праздничным столом. Украинцы готовятся к Пасхе заранее и на столе очень много разных блюд, особенно мясных.

Как не перегрузить свой желудок во время застолья и не переедать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы врача и health-экспертки Ульяны Вернер в Instagram.

Завтрак - обязательно

Старайтесь не пропустить с утра завтрак. Можно выбрать яйца, богатые белками, гречкой или другими целительными злаками, содержащими углеводы и витамины группы В. Хорошим дополнением станут свежие овощи и фрукты, которые обеспечат организм необходимыми витаминами и минералами.

Выбирайте полезные блюда

Исследования показывают, что большое количество овощей и фруктов на столе значительно уменьшают количество жирной пищи. Дольше сохранить чувство насыщенности помогают также белковые продукты. Поэтому следует включить в свой рацион во время обеда салат из свежих овощей, рыбу или мясо с низким содержанием жира.

Не спешите

Чтобы не переедать, старайтесь есть медленно и наслаждаться процессом. Медленное жевание помогает сохранить насыщенность и снизить количество съеденных блюд. Старайтесь есть медленно и внимательно, чтобы почувствовать сытость.

Не берите лишние порции

После того как вы поели, дайте организму время, чтобы почувствовать насыщенность. Вы почувствуете минут через 15-20, нужны ли вам еще дополнительные питательные вещества. Если голод присутствует, попробуйте съесть небольшую порцию фруктов или овощей.

Пейте воду

Не забывайте во время застолья пить воду - это очень важно на праздники. Вода помогает сохранить надлежащий уровень гидратации тела и уменьшить чувство голода.

Пытайтесь достаточно в течение всего дня и избегать сладких напитков, алкоголя, которые могут вызвать ухудшение самочувствия.

Добавьте физическую активность

Не сидите постоянно за столом - запланируйте с родными прогулку, поучаствуйте в играх с детьми или устройте семейные спортивные соревнования.

Даже небольшая физическая активность может поднять настроение и улучшить самочувствие. И не забывайте об отдыхе - праздновании Пасхи, много общения - может стать напряженным и утомлять, поэтому стоит найти время для релакса и насладиться природой.