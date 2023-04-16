Як у Київській лаврі ПЦУ та УПЦ МП провели Великодні служби (відео і фото)

Багатолюдна служба та молитви за Україну

Літургію в Успенському соборі очолив тво намісника Лаври архімандрит Авраамій. Ранкова служба тут була дуже багатолюдна - у храм зібралася велика кількість парафіян, щоб освятити великодні кошики з пасками та крашанками.

Варто зазначити, що це стало першим за 300 років великоднім богослужінням українською у Печерській лаврі.

За словами священика ПЦУ отця Михайла, така кількість парафіян на святковій літургії саме тут була очікуваною.

"Люди відчувають нашу щиру українську молитву... Сьогодні ми не тільки славимо Бога, а й просимо у нього допомоги, щоб він послав нам перемогу над агресором, зберіг наших воїнів. Ми впевнені, що всі, хто сюди приходить, молиться за всіх них", - розповів він.

Пасхальне богослужіння у Києво-Печерській лаврі 16 квітня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Самі ж кияни та гості столиці, виходячи з головного собору Печерської лаври після освячення пасок та великодніх яєць, підтверджували слова священика. Люди говорили, що молилися за перемогу України у розв'язаній РФ війні, просили Всевишнього зміцнити здоров'я українських захисників, а також молилися за якнайшвидший світ.

Водночас наголошується, що конфесійні симпатії у них різнилися.

Пасхальне богослужіння у Києво-Печерській лаврі 16 квітня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Не святковий настрій

Паралельно на території Нижньої лаври також відбулося Великодне богослужіння, яке проводили священики московського патріархату. Журналісти кажуть, що вдень тут парафіян було дуже небагато, і настрій у більшості був не дуже святковий.

При цьому у розмові один зі священиків розповів, що нічна служба тут зібрала "дуже багато людей" і проводилася одразу у чотирьох храмах.

Він додав, що в одному з них літургію очолив митрополит Онуфрій, голова УПЦ МП, який напередодні Великодня опинився у центрі скандалу через своє російське громадянство.

Ситуація з РПЦ в Україні у Київській лаврі

Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали залишити територію Лаври, але цього не зробили.

Як повідомлялося, нещодавно суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

Противники УПЦ МП виходили на протести до представників Московського патріархату та їх прихильників. Довгий час віруючі блокували роботу комісії Мінкульту. Через останній факт міністерство двічі подавало заяву в поліцію.