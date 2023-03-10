Ченців УПЦ МП зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" не планує продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Ченцям монастиря радять залишити монастир до 29 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Причиною розірвання договору про безоплатне користування майном вказано рішення РНБО, висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Мінкульту.

"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 №06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03.2023 року", - сказано у повідомленні.

Як відзначило керівництво заповідника, УПЦ було запропоновано надати список осіб для включення до складу комісії з прийняття-передання державного майна.

Список необхідно надати до 13 березня цього року. Він має складатись з двох-трьох осіб.