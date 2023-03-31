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Мінкульт вдруге звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії в Лаврі

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П'ятниця 31 березня 2023 15:52
Мінкульт вдруге звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії в Лаврі Фото: Мінкульт вдруге звернувся до поліції через перешкоджання роботі комісії в Лаврі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство культури та інформаційної політики знову подало заявку до поліції через перешкоджання роботі комісії на території Києво-Печерської лаври.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства культури та інформаційної політики.

Під час спроби оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, оскільки вона була закрита. Водночас ключі, які передали представники Монастиря - не підійшли до серцевини замка.

"Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" знову подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві через незаконне перешкоджання доступу до державного майна", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже другу добу представники УПЦ МП та їх прибічники не звільняють територію заповідника й не пускають комісію Мінкульту.

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