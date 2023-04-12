Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Як зазначив Ткаченко, комісія виявила руйнування в "Книжковому складу" Лаври, який було збудовано у 2 половині 19 століття. Корпус є є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

"Понад 100 років корпус № 112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проєкт якої виконаний відомим архітектором Спарро Павлом Івановичем. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", - пише Ткаченко.

Фото: комісія Мінкульту виявила руйнування в одному з корпусів Лаври (t.me/otkachenkokyiv)

Комісія зафіксувала аварійний стан приміщення, який непридатний для експлуатації й має явні ознаки руйнування. За результатами обстеження було зафіксовано про злочин за ст. 298 ККУ "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

"Приміщення "Книжкового складу" опечатано представниками Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показів свідків", - додає міністр.