Як у "Грі престолів": вчені відродили справжніх лютововків, які зникли 10 тисяч років тому (фото)

Вчені заявили, що змогли відновити вид вовка, який вимер приблизно 12 500 років тому. Біотехнологічна компанія Colossal Biosciences створила трьох дитинчат Aenocyon dirus (Вовк жахливий), виду, який був джерелом натхнення для створення Лютововків у серіалі "Гра престолів".

Що відомо про роботу біологів, як виглядають цуценята Лютововка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN.

Як створили вимерлу тварину

Спеціалісти біотехнологічного стартапу Colossal Biosciences оголосили, що їм вдалося відтворити жахливого вовка (Aenocyon dirus) - dire wolf, лютововк, який вимер приблизно 12 500 років тому.

Про цих тварин відомо, найбільші екземпляри досягали висоти у плечовому поясі 97 сантиметрів, довжини 180 сантиметрів та ваги близько 70 кілограмів.

Для створення цієї тварини вчені виділили ДНК зі скам'янілих фрагментів, які зберігалися в американських музеях. Потім вони внесли в геном сірого (звичайного) вовка лише 20 мутацій в 14 генів.

Ці зміни призвели до багатьох відмінностей, включаючи білу шерсть, більший розмір, потужні плечі, широку голову, великі зуби та щелепи, м'язисті ноги й характерні вокалізації - особливе виття та скуління.

По суті, компанія створила гібридний геном за допомогою технології CRISPR, що вирізати певні варіанти генів сірого вовка та замінити їх рисами, які мали лютововки.

"Немає секрету в тому, що в геномі це 99,9% сірого вовка. У науковому співтоваристві будуть суперечки щодо того, скільки генів потрібно замінити, щоб створити жахливого вовка, але це насправді філософське питання. Він містить ген жахливого вовка, і завдяки цим генам він більше схожий на такого вовка, ніж будь-що, що ми бачили за останні 13 000 років. І це дуже круто", - розповів консультант Colossal, професор еволюційної геноміки Центру палеогенетики Стокгольмського університету Лав Дален.

Що відомо про цуценят Лютововка

Ембріони були створені в лабораторних умовах, а потім їх помістили в матки двох сурогатних матерів-собак. Для цього були обрані найздоровіші та найбільші за розмірами.

В результаті експерименту народилося троє здорових цуценят, які мають риси жахливого вовка. Два самці, яким вже по пів року та одна самичка, якій три місяці. Вчені їх назвали - Ромул, Рем (на честь вигодуваних вовчицею легендарних засновників Риму) та Кхалісі.

Цуценята не зовсім копія жахливого вовка, але вони мають окремі риси цього виду. Вони вже важать більше за звичайного вовка у такому віці й очікується, що вага у дорослому віці досягне 63 кілограм.

Зовні вони дуже схожі на своїх пращурів, але за словами дослідників, на всі 100% вони ніколи не зможуть бути схожими на своїх прадавніх родичів, і в першу чергу - через умови життя.

Наприклад, вони не зможуть повноцінно полювати на лося чи оленя, бо народилися та живуть в лабораторних умовах. У природі дитинчата від народження мають можливість спостерігати за батьками й вчитися в них правилам виживання.

До 8 тижнів вони були на грудному вигодовуванні, і після - почали годувати олениною, кониною, яловичиною та собачими кормами.

Як виглядають цуценята вовка жахливого (фото: colossal.com)

Зараз лютововки живуть на ділянці площею 2000 акрів у засекреченому місці, яке обгороджене парканом висотою у 3 метри. За цуценятами стежать працівники служби безпеки, а ще дрони та камери.

У компанії кажуть, що це підприємство було сертифіковане Американським гуманним товариством і зареєстроване в Міністерстві сільського господарства США.

Компанія Colossal сподівається, що ті самі технології, які допомогли створити лютововка, зможуть безпосередньо допомогти тваринам, які знаходяться під загрозою зникнення. Зараз у розробці вже створені клоновані червоні вовки, які під загрозою зникнення, у майбутньому - вовняний мамонт і тасманійський тигр.

Лютововки з "Гри престолів"

Лютововки - це величезні вовки, які фігурують у фантастичній сазі Джорджа Мартина "Пісня льоду та вогню", по якій знято серіал "Гра престолів". Лютововки зображені на гербі Старків, лордів північного з Семи королівств. У кожної дитини Едарда Старка був свій лютововк, зв'язаний з господарем особливим містичним зв'язком. Він знайшов шість лютововчат і зрозумів, що це важливий знак, бо у нього було шість дітей.

Призрак був у Джона Сноу, Лето - у Брана Старка, у Рікона Старка був Лахматий песик, У Робба Старка - Сірий Вітер. У Ар'ї Старк - Німерія, у Санси Старк - Леді.

У серіалі дитинчат лютововків зіграли собаки північної інуїтської породи. Ще на них дуже схожі щенята хаски.