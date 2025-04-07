Які невидимі істоти непомітно "захопили" Землю: вчені відкрили секрет

Вчені нещодавно зробили відкриття, яке змусило їх переосмислити роль різних істот на нашій планеті. Ми звикли до думки, що найпотужнішими представниками Землі є ссавці або люди, нові дослідження показують, що непомітна для нас істота фактично "захопила" планету, змінивши баланс у природному світі.

Що це за істота, і як вона змінила Землю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане Proceedings of the National Academy of Sciences.

Біологи вирішили підрахувати, скільки насправді мурах живе на Землі. І висновки дослідження шокували усю наукову спільноту, бо цих комах на нашій планеті набагато більше, ніж людей та ссавців.

Німецькі дослідники з Університету Юліуса-Максиміліана у Вюрцбурзі Сабіна Ноотен та Патрік Шультайс проаналізували 489 досліджень наземних та деревних мурах, щоб створити велику базу даних про їхню глобальну популяцію. І отримали просто приголомшливі дані.

"За нашими оцінками, світова популяція мурах становить 20 на 15 у ступені 15, тобто 20 квадрильйонів тварин. Це 20 з 15 нулями, цифра, яку важко зрозуміти та оцінити", - розповіла Ноотен.

Загальна маса комах також вражає, бо за словами Шультайса, загальна чисельність мурах "перевищує сукупну біомасу диких птахів і ссавців і відповідає приблизно 20% біомаси людства".

При цьому, на планеті налічується близько 22 000 відомих науці мурах. Мурашині колонії покладаються на колективну діяльність і ройовий інтелект. Чисельність мурах на Землі шокувала дослідників (фото: pixabay.com)

Ці маленькі істоти здатні створювати складні мережі стежок, використовувати свої тіла як мости, вирощувати гриби або попелиць. Деякі колонії навіть перевершують людей у певних кооперативних когнітивних завданнях.

Мурахи віддають перевагу тропічному і субтропічному клімату, і живуть у лісах, пустелях, полях. Вони переносять ґрунт, переміщують насіння і змінюють своє оточення. На гектар мурахи переміщують до 13 тонн ґрунтової маси на рік, і ці переміщення допомагають підтримувати колообіг поживних речовин.

Ще мурахи можуть використовувати матеріали, що розкладаються, для підвищення родючості ґрунту і поширювати насіння деяких рослин далеко за межі досяжності материнської рослини.

Але не всі мурахи корисні для навколишнього середовища. Деякі види, такі як вогняні мурахи, можуть завдати шкоди місцевим видам. Вони витісняють інші види й це впливає негативно на екологічний баланс.

Зміна клімату впливає на цих істот та їх поширення, і може змінити їхні ареали та призвести до непередбачуваних наслідків.

За словами вчених, розуміння чисельності мурах та їхньої ролі в екосистемах має велике значення для розробки стратегій збереження природи, боротьби зі шкідниками та відновлення середовища.

Мурахи малопомітні в природі, але вони відіграють надзвичайно важливу роль у функціонуванні нашої планети.