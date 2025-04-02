У Карпатах помітили "єдинорога": як виглядає ця міфічна тварина

Що це за тварина, чому її називають "карпатським єдинорогом" і як вона виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Державного агентства лісових ресурсів у Facebook.

Як повідомляється, серед ялицево-букових лісів національного природного парку "Бойківщина" мешкає "карпатський єдиноріг".

"Цей рідкісний представник дикої природи, що є національним символом Шотландії та прикрашає герб Великої Британії, тепер оселився і в Карпатах!" - написали представники національного парку.

Насправді міфічна тварина, про яку говорять працівники НПП "Бойківщина", - це самець козулі. Але він дуже рідкісний, бо має всього один ріг. У Карпатах помітили "єдинорога" (facebook.com/forestUKR)

Річ у тім, що у природі зрідка трапляються тварини, в яких один ріг розвивається неправильно або ж його втрачають через певні причини (бійка або пошкодження).

"Але ж хіба це привід не вірити у дива? Вражаючи своїм виглядом та таємничістю, лісові мешканці нагадують нам, що природа здатна створювати чудеса навіть у звичайних, на перший погляд, істотах. Тож наступного разу, мандруючи лісами Бойківщини, хто знає, може, вам пощастить зустріти цього загадкового красеня!" - наголосили у Держагентстві. У Карпатах помітили "єдинорога" (facebook.com/forestUKR)

Варто додати, що єдинороги - це міфічні істоти, які в реальному світі не існують. Вони - яскраві представники легенд, фольклору та дитячих казок в різних культурах світу.

У природі зустрічаються реальні тварини, яких інколи називають "єдинорогами". Наприклад, один ріг на голові має індійський носоріг, а ще нарвал - морський ссавець, у якого є довгий ріг, який насправді є зубом. У природі інколи зустрічаються тварини з одним рогом (фото: facebook.com/forestUKR)