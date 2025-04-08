Как в "Игре престолов": ученые возродили настоящих лютоволков, которые исчезли 10 тысяч лет назад (фото)

Ученые заявили, что смогли восстановить вид волка, который вымер примерно 12 500 лет назад. Биотехнологическая компания Colossal Biosciences создала трех детенышей Aenocyon dirus (Волк ужасный), вида, который был источником вдохновения для создания Лютоволков в сериале "Игра престолов".

Что известно о работе биологов, как выглядят щенки Лютоволка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN .

Как создали вымершее животное

Специалисты биотехнологического стартапа Colossal Biosciences объявили, что им удалось воссоздать ужасного волка (Aenocyon dirus) - dire wolf, лютоволк, который вымер примерно 12 500 лет назад.

Об этих животных известно, что самые большие экземпляры достигали высоты в плечевом поясе 97 сантиметров, длины 180 сантиметров и веса около 70 килограммов.

Для создания этого животного ученые выделили ДНК из окаменелых фрагментов, которые хранились в американских музеях. Затем они внесли в геном серого (обычного) волка всего 20 мутаций в 14 генов.

Эти изменения привели ко многим отличиям, включая белую шерсть, больший размер, мощные плечи, широкую голову, большие зубы и челюсти, мускулистые ноги и характерные вокализации - особый вой и скуление.

По сути, компания создала гибридный геном с помощью технологии CRISPR, что вырезать определенные варианты генов серого волка и заменить их чертами, которые имели лютоволки.

"Нет секрета в том, что в геноме это 99,9% серого волка. В научном сообществе будут споры о том, сколько генов нужно заменить, чтобы создать ужасного волка, но это на самом деле философский вопрос. Он содержит ген ужасного волка, и благодаря этим генам он больше похож на такого волка, чем что-либо, что мы видели за последние 13 000 лет. И это очень круто", - рассказал консультант Colossal, профессор эволюционной геномики Центра палеогенетики Стокгольмского университета Лав Дален.

Что известно о щенках Лютововкача

Эмбрионы были созданы в лабораторных условиях, а затем их поместили в матки двух суррогатных матерей-собак. Для этого были выбраны самые здоровые и самые большие по размерам.

В результате эксперимента родилось трое здоровых щенков, которые имеют черты ужасного волка. Два самца, которым уже по полгода и одна самка, которой три месяца. Ученые их назвали - Ромул, Рем (в честь вскормленных волчицей легендарных основателей Рима) и Кхалиси.

Щенки не совсем копия ужасного волка, но они имеют отдельные черты этого вида. Они уже весят больше обычного волка в таком возрасте и ожидается, что вес во взрослом возрасте достигнет 63 килограмм.

Внешне они очень похожи на своих предков, но по словам исследователей, на все 100% они никогда не смогут быть похожими на своих древних родственников, и в первую очередь - из-за условий жизни.

Например, они не смогут полноценно охотиться на лося или оленя, потому что родились и живут в лабораторных условиях. В природе детеныши с рождения имеют возможность наблюдать за родителями и учиться у них правилам выживания.

До 8 недель они были на грудном вскармливании, и после - начали кормить олениной, кониной, говядиной и собачьими кормами.

Как выглядят щенки волка ужасного (фото: colossal.com)

Сейчас лютоволки живут на участке площадью 2000 акров в засекреченном месте, которое огорожено забором высотой в 3 метра. За щенками следят сотрудники службы безопасности, а еще дроны и камеры.

В компании говорят, что это предприятие было сертифицировано Американским гуманным обществом и зарегистрировано в Министерстве сельского хозяйства США.

Компания Colossal надеется, что те же технологии, которые помогли создать лютоволка, смогут непосредственно помочь животным, которые находятся под угрозой исчезновения. Сейчас в разработке уже созданы клонированные красные волки, которые под угрозой исчезновения, в будущем - шерстяной мамонт и тасманийский тигр.

Лютоволки из "Игры престолов"

Лютоволки - это огромные волки, которые фигурируют в фантастической саге Джорджа Мартина "Песнь льда и огня", по которой снят сериал "Игра престолов". Лютоволки изображены на гербе Старков, лордов северного из Семи королевств. У каждого ребенка Эддарда Старка был свой лютоволк, связанный с хозяином особой мистической связью. Он нашел шесть лютоволков и понял, что это важный знак, потому что у него было шесть детей.

Призрак был у Джона Сноу, Лето - у Брана Старка, у Рикона Старка был Лохматый песик, у Робба Старка - Серый Ветер. У Арьи Старк - Нимерия, у Сансы Старк - Леди.

В сериале детенышей лютоволков сыграли собаки северной инуитской породы. Еще на них очень похожи щенки хаски.