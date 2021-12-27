Как изменятся стипендии у студентов в 2022 году: названы суммы
Фото: В 2022 году украинским студентам повысят стипендии (freepik.com)
В 2022 году стипендии у многих украинских студентов изменятся. Академические и именные стипендии вырастут в 1,5 раза, а для студентов, которые получают профессиональное образование – в 2,5 раза.
Об этом говорится в государственном бюджете на 2022 год, сообщает издание "Сегодня".
Академическая стипендия
С 1 января изменятся размеры стипендий для всех студентов, которые получают высшее образование.
- Студенты профессиональных учреждений (профессионально-технических) будут получать 1250 гривен.
- Студенты учреждений профессионального высшего образования (младшие специалисты, профессиональные младшие бакалавры, бакалавры) – 1510 гривен.
- Повышенная стипендия у студентов профессиональных учреждений – 1930 гривен.
- Студенты высших учебных заведений (младшие бакалавры, бакалавры, специалисты, магистры) – 2000 гривен
- Повышенная стипендия для студентов высших учебных заведений – 2550 гривен.
Президентская стипендия
- Студенты профессиональных заведений образования начнут получать 2750 гривен.
- Студенты учреждений профессионального высшего образования (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3320 гривен
- Студенты ВУЗов и научных учреждений (младший бакалавр, бакалавр, бакалавр, специалист, магистр) – 4400 гривен.
Стипендии от Кабинета министров
- Студенты профтехнических учреждений – 2500 гривен.
- Студенты профтехнических учреждений (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3020 гривен.
- Студенты ВУЗов – 4000 гривен.
Победители конкурсов
Победители Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и победители Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко будут получать:
- Студенты профессиональных учреждений высшего образования – 2870 гривен
- Студенты высших учебных заведений – 3800 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве школьники начнут получать стипендию.
А также рассказывали о том, как в 2022 году будут повышать пенсии украинцам.