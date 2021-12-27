Как изменятся стипендии у студентов в 2022 году: названы суммы

Фото: В 2022 году украинским студентам повысят стипендии (freepik.com)

В 2022 году стипендии у многих украинских студентов изменятся. Академические и именные стипендии вырастут в 1,5 раза, а для студентов, которые получают профессиональное образование – в 2,5 раза.

Об этом говорится в государственном бюджете на 2022 год, сообщает издание "Сегодня".