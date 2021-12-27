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Як зміняться стипендії у студентів у 2022 році: названо суми

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Понеділок 27 грудня 2021 15:53
Як зміняться стипендії у студентів у 2022 році: названо суми Фото: У 2022 році українським студентам підвищать стипендії (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У 2022 році стипендії у багатьох українських студентів зміняться. Академічні та іменні стипендії зростуть в 1,5 раза, а для студентів, які здобувають професійну освіту – у 2,5 раза.

Про це йдеться в Державному бюджеті на 2022 рік, повідомляє видання "Сьогодні".

Академічна стипендія

З 1 січня зміняться розміри стипендій для всіх студентів, які здобувають вищу освіту.

  • Студенти професійних закладів (професійно-технічних) отримуватимуть 1250 гривень.
  • Студенти закладів професійної вищої освіти – молодші фахівці, професійні молодші бакалаври, бакалаври) - 1510 гривень.
  • Підвищена стипендія у студентів професійних закладів - 1930 гривень.
  • Студенти вищих навчальних закладів – молодші бакалаври, бакалаври, спеціалісти, магістри) - 2000 гривень
  • Підвищена стипендія для студентів вищих навчальних закладів - 2550 гривень.

Президентська стипендія

  • Студенти професійних закладів освіти почнуть отримувати 2750 гривень.
  • Студенти закладів професійної вищої освіти – молодший спеціаліст, професійний молодший бакалавр, бакалавр) - 3320 гривень
  • Студенти вузів та наукових установ (молодший бакалавр, бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр) – 4400 гривень.

Стипендії від Кабінету Міністрів

  • Студенти профтехнічних закладів - 2500 гривень.
  • Студенти профтехнічних установ – молодший спеціаліст, професійний молодший бакалавр, бакалавр) - 3020 гривень.
  • Студенти вузів - 4000 гривень.

Переможці конкурсів

Переможці міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка отримуватимуть:

  • Студенти професійних закладів вищої освіти-2870 гривень
  • Студенти вищих навчальних закладів - 3800 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві школярі почнуть отримувати стипендію.

А також розповідали про те, як у 2022 році підвищуватимуть пенсії українцям.

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