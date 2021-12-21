Пенсии в 2022 году повысят в 12 этапов: кто получит выплаты

По ее словам, в январе будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Женщинам, родившимся в 1962 году, в следующем году начнут начисляться пенсии по достижении ими нового пенсионного возраста. "Мы заметили, что их пенсии могли оказаться меньше тех, которые начислялись в прошлом году. Поэтому ввели повышающий коэффициент 9%", - сказала она.

Лазебная сообщила, что дальше будет индексация пенсий с 1 марта.

Кроме того, с октября следующего года расширяется доплаты к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Также минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен.

Также в госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, утративших трудоспособность (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия составит с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.