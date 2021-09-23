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В Киеве школьники будут получать стипендию: кто может рассчитывать на выплаты

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 18:37
В Киеве школьники будут получать стипендию: кто может рассчитывать на выплаты Школьники в столице получат стипендии (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве 100 одаренных детей будут получать в этом учебном году стипендию от Киевского городского совета в размере 1 тыс. грн ежемесячно.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Как отмечается, соответствующее решение приняли сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета. За него проголосовали 86 депутатов.

Кто будет получать стипендию

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, среди стипендиатов – дети, которые имеют высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад, конкурсов и интеллектуальных турниров.

"Наши дети-наше будущее, поэтому мы и дальше будем способствовать развитию образовательной отрасли и всячески поддерживать талантливую молодежь города", – отметил он.

Как известно, стипендии Киевского городского совета ежегодно традиционно назначают с 2012 года. Ранее стипендия составляла 300 гривен, однако со временем ее размер вырос до 1000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине вырастут стипендии и назвали, сколько будут получать студенты. В частности, повышение коснется не только тех, кто учится в учреждениях высшего образования, но и студентов ПТУ.

Ранее мы сообщали, что победители олимпиад получат 100 тысяч гривен уже в этом году. Деньги получат победители олимпиад по четырем предметам.

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