Что изменилось в жизни украинцев с 1 ноября: не только цена на газ

В Украине в ноябре вводятся некоторые новшества (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Украине последний месяц осени принес ряд новшеств

В Украине с 1 ноября вступили в силу ряд новшеств, которые касаются практически всех граждан. Речь идет о внедрении электронных водительских удостоверений, снятии ограничений на покупку валюты, ценах на газ и не только.

На что следует обратить внимание украинцам и что ожидать от нововведений в последний месяц осени - читайте в материале Styler.

Покупка валюты

Нацбанк Украины отменяет ограничения для граждан по объему покупки валюты и банковских металлов в день с 5 ноября. Перед этим украинцам можно было покупать валюту на сумму, которая не превышает эквивалент 150 тысяч гривен в день.

Также уже не потребуется предоставлять банкам подтверждающие основания для покупки безнала валюты документы.

НБУ снял ограничения на покупку валюты (Фото: pіxabay.com)

Цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повышает цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем - до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Эта цена актуальна для потребителей, которые закупают голубое топливо по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц и если нет долгов ни перед компанией, ни перед ее "дочками".

По сравнению с ценами в октябре, стоимость газа выросла на 18,4-19,6%.

В Украине изменили цены на газ (Фото: РБК-Украина)

Е-права для водителей

В ноябре запускают специальное мобильное приложение для водителей, в котором можно будет создавать свои элетронные удостоверения или технические паспорта. Новшество позволит не носить с собой постоянно пластиковые оригиналы документы.

Важно отметить, что водительские права и техпаспорта советского образца и ламинированные периода с 1990 по 2000 годы оцифровать будет невозможно. Поэтому указанные документы нужно обменять на новые, после чего уже можно загрузить данные в новое приложение. Добавим, что Е-права полицейские будут проверять специальными техническими стредствами через QR-код.

Для заграничных автопутешествий нужно брать с собой оригиналы прежних прав, так как электронные версии действуют только в Украине.

Безвиз с Доминиканой

С 13 ноября украинцы смогут ездить в Доминиканскую республику по безвизовому режиму. На территории этой страны можно находиться без визы до 90 дней, независимо от цели поездки.

Новая таможня

Обновленная Государственная таможенная служба начала работу с 1 ноября. Среди основных ее функций - борьба с коррупцией и контрабандой.

Количество таможен сократили до 16 с 26, кинологический центр и лабораторию оставили. Посты переводят под управление Таможенной службы.

В Киеве ограничили скорость

Для заметки водителям в столице - с начала последнего осеннего месяца максимально допустимая скорость на автодорогах - 50 км/ч.

В Киеве ограничили скорость на дорогах (Фото: РБК-Украина)

Эти "границы" вводятся на 7 дорогах: проспекте Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака), Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до улицы Электриков); Надднепрянском шоссе; Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичном шоссе (до улицы Академика Заболотного); улице Саперно-Слободской (от улицы Н. Гринченко до Южного моста); проспекте Н.Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).