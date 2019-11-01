Що змінилося в житті українців з 1 листопада: не тільки ціна на газ

В Україні в листопаді вводяться деякі нововведення (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні останній місяць осені приніс низку нововведень

В Україні з 1 листопада набрала чинності низка нововведень, які стосуються практично всіх громадян. Йдеться про запровадження електронних посвідчень водія, зняття обмежень на купівлю валюти, ціни на газ і не тільки.

На що слід звернути увагу українцям і що чекати від нововведень в останній місяць осені - читайте в матеріалі Styler.

Купівля валюти

Нацбанк України скасовує обмеження для громадян за обсягом купівлі валюти та банківських металів на день з 5 листопада. Перед цим українцям можна було купувати валюту на суму, яка не перевищує еквівалент 150 тисяч гривень на день.

Також не потрібно буде надавати банкам документи, що підтверджують підстави для покупки безготівки валюти.

НБУ зняв обмеження на покупку валюти (Фото: pіxabay.com)

Ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищує ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 19,6% (на 1 154,4 тис. грн) в порівнянні з жовтнем - до 7 33,2 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Ця ціна актуальна для споживачів, які купують блакитне паливо за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м у місяць і якщо немає боргів ані перед компанією, ані перед її "дочками".

В порівнянні з цінами в жовтні, вартість газу зросла на 18,4-19,6%.

В Україні змінили ціни на газ (Фото: РБК-Україна)

Е-права для водіїв

У листопаді запускають спеціальний мобільний додаток для водіїв, в якому можна буде створювати свої електронні посвідчення або технічні паспорти. Нововведення дозволить не носити з собою постійно пластикові оригінали документи.

Важливо зазначити, що водійські права і техпаспорт радянського зразка і ламіновані періоду з 1990 по 2000 роки оцифрувати буде неможливо. Тому зазначені документи потрібно обміняти на нові, після чого вже можна завантажити дані в новий додаток. Додамо, що Е-права поліцейські перевірятимуть спеціальними технічними стредствами через QR-код.

Для закордонних автоподорожей потрібно брати з собою оригінали колишніх прав, бо електронні версії діють тільки в Україні.

Безвиз з Домініканою

З 13 листопада українці зможуть їздити у Домініканську республіку за безвізовим режимом. На території цієї країни можна перебувати без візи до 90 днів, незалежно від мети поїздки.

Нова митниця

Оновлена Державна митна служба розпочала роботу з 1 листопада. Серед основних її функцій - боротьба з корупцією та контрабандою.

Кількість митниць скорочено до 16 з 26, кінологічний центр та лабораторію залишили. Пости переводять під управління Митної служби.

У Києві обмежили швидкість

Для замітки водіям у столиці - з початку останнього осіннього місяця максимально допустима швидкість на автошляхах - 50 км/год.

У Києві обмежили швидкість на дорогах (Фото: РБК-Україна)

Ці "межі" вводяться на 7 дорогах: проспекті Шухевича (від Північного мосту до вулиці О. Бальзака), Набережно-Рибальській (від Гаванського мосту до вулиці Електриків); Наддніпрянському шосе; Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе); Столичному шосе (до вулиці Академіка Заболотного); вулиці Саперно-Слобідський (від вулиці Н. Грінченка до Південного мосту); проспекті М.Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).