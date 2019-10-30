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В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 10:38
В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Цены на важные продукты в Украине повысятся до конца текущего года

В Украине до конца 2019 года изменятся цены на ряд продуктов из социальной корзины. Что сильнее всего ударит по карману украинцев - мясо, молоко или хлеб - в материале Styler.

Согласно прогнозу Алексея Дорошенко, председателя ассоциации поставщиков торговых сетей, к концу года может подорожать мясо, пишет УНН.

Так, из-за сокращения производства свинины в Украине на 2,4%, ее стоимость может возрасти. Но подорожание не будет существенным - около 1-1,5 гривен, считает эксперт.

А вот некоторые виды молочных продуктов подорожают на 2%. Этот рост будет постепенным - на 0,7-0,8% каждый месяц.

"За ноябрь-декабрь мы увидим где-то 1,5, а в отношении отдельных видов молочки возможно даже на 2% роста", - считает Дорошенко.

В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

По мнению специалиста, сильнее всего изменится прайс на сливочное масло. Это связано с повышенным спросом на продукт за границей. То есть, больше вывезут, сильнее повысится цена.

Кроме того, ожидается подорожание хлеба - до конца года стоимость продукта может вырасти на 1-3%.

"Мы будем видеть, подорожание, как минимум на 1% до конца года на каждый вид хлеба, возможно даже больше. Отдельные сорта хлеба вырастут где-то до 3%", - рассказал эксперт.

Стоит отметить, что другой эксперт утверждает, что стоимость мясных и молочных продуктов вряд ли вырастет, поскольку она уже сравнялась с европейской. А вот гречка из-за малых площадей посева к январю может стоить до 30 гривен за килограм.

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