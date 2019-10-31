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Новые права и безвиз: какие изменения ждут украинцев в ноябре

STYLERЖизнь    31.10.2019 - 08:51
Новые права и безвиз: какие изменения ждут украинцев в ноябре
Что ждет украинцев в ноябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Новые правила коснутся водителей и путешественников

В ноябре 2019 года украинцев ждет несколько интересных нововведений, которые принесут перемены в нескольких отраслях жизни. В частности, украинские водители получат возможность создавать е-удостоверения с помощью мобильного приложения, заработает обновленная Государственная таможенная служба и украинцы получат право ездить в Доминиканскую республику без виз.

В ноябре планируется запустить специальное мобильное приложение для водителей, в котором можно будет создавать собственные е-удостоверения или электронные технические паспорта. Это позволит не носить с собой постоянно пластиковые оригиналы документы. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и оригинальные.

Однако, тут есть и подводные камни – водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые были выданы в период с 1990 по 2000 годы, будут недоступны для оцифровки. Водителям, для того, чтобы загрузить свои данные в новое приложение, придется обменять старые оригиналы на новые.

В ноябре заработает обновленная Государственная таможенная служба и ее основные функции будут – борьба с коррупцией и контрабандой. Таможенные посты, которые подчиняются ДФС, переведут под управление Таможенной службы. Сократится и количество таможен – с 26 до 16, а вот кинологический центр и лаборатория – останутся.

Еще одна приятная новость для тех украинцев, которые любят путешествовать – с ноября заработает безвизовый режим с Доминиканской республикой, горным островом с тропическими лесами на стыке Карибского моря и Атлантического океана. Украинцы смогут находиться на территории этой страны без визы до 90 дней, независимо от цели поездки. Это правило начнет работать с 13 ноября 2019 года.

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