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Украинским водителям придумали очередное нововведение: всем без исключения

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 17:44
Украинским водителям придумали очередное нововведение: всем без исключения
Украинским водителям придумали очередное нововведение (фото: РБК-Украина)

В водительском удостоверении появится еще одна запись

Водители в Украине получат еще одну запись в права. Отныне, в водительское удостоверение каждому без исключения гражданину будут вписывать его группу крови. И не только.

Как рассказали в пресс-службе Главного сервисного центра МВД, каждый украинец, который обратится за услугой обмена, замены либо восстановления водительского удостоверения, или же после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, получит удостоверение, в котором обязательно будут указываться не только его группа крови, но и резус-фактор.

По словам представителей сервисного центра, их администратор будет вносить эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

В пресс-службе отметили, что данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет в сервисный центр МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Украинским водителям придумали очередное нововведение: всем без исключения

Украинским водителям придумали очередное нововведение (facebook.com/hsc.gov.ua)

В комментариях к посту Главного сервисного центра МВД на Facebook некоторые украинцы пишут, что вместо таких нововведений, "лучше было бы, чтобы прямая регистрация учебных групп наконец заработала".

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