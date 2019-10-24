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Электронные водительские права могут появиться через месяц

Новости » Общество    24.10.2019 - 15:53
Электронные водительские права могут появиться через месяц
Фото: Сергей Гончаров (mvs.gov.ua)

При этом традиционные водительские права также будут действительны

Электронные удостоверения водителя могут появиться уже в ноябре этого года, если к тому времени успеют подготовить программное обеспечение. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

По его словам, чтобы получить электронные водительские права, нужно будет скачать приложение для смартфона "ДіЯ", а в нем нажать на кнопку "Получить водительское удостоверение". Электронная версия удостоверения появится автоматически, если в базах данных МВД есть вся необходимая информация.

В то же время, приложение может отказать водителю в предоставлении электронных водительских прав, если его оцифрованного лица нет в государственных базах данных

Гончаров также подчеркнул, что водители, которые пользуются советским удостоверением, не смогут получить электронное. В таком случае он советует заменить старое удостоверение на новое. При этом он отметил, что традиционное удостоверение будет оставаться действительным.

"Это будет дополнительная опция (электронное удостоверение, - ред.), которая не является обязательной, а создана как удобный сервис", - сказал Сергей Гончаров.

Патрульные смогут сканировать электронные удостоверения водителя при помощи старых сканеров, которые собираются перепрограммировать. Чиновник заявляет, что новые устройства для этой опции закупаться не будут.

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Напомним, в Украине изменили правила выдачи водительских прав. Министерство внутренних дел упростило выдачу прав и процедуру аккредитации автошкол.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Турция достигли договоренности о взаимном признании водительских удостоверений двух стран. Так, украинскими водительскими правами можно будет воспользоваться в Турции.

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