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Рада может рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности 29 августа

Новости » Политика    23.08.2019 - 14:42
Рада может рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности 29 августа
Фото: подготовительная группа (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также будут рассмотрены социальные законопроекты

На первом заседании Верховной рады 9-го созыва может обсуждаться вопрос снятия депутатской неприкосновенности. Об этом заявил глава подготовительной депутатской группы и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди перечня социальных проектов также будет рассматриваться вопрос снятия депутатской неприкосновенности.

"Есть большой перечень законодательных инициатив, которые предстоит рассмотреть на заседании парламента. Мы будем предлагать их коллегам и решать, что именно попадет в перечень вопросов на 29 августа. В этом пакете точно есть неприкосновенность. У нас несколько соцпроектов, которые, я надеюсь, будут законами. Одним из них также является о снятии депутатской неприкосновенности", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сообщил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании новоизбранного состава парламента. В то же время он отметил, что вопрос касательно коалиции еще не закрыт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что депутаты определились с повесткой первого заседания Верховной рады. В ней также примут участие члены Центральной избирательной комиссии.

Также отметим, что Рада утвердила состав временного президиума. В ее состав должны войти представители всех партий, прошедших в парламент.

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Новости Украины неприкосновенностьДмитрий Разумков
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