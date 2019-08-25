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Зміна Конституції та скорочення числа нардепів: як Рада почне роботу

STYLERЖиття    25.08.2019 - 14:21
Зміна Конституції та скорочення числа нардепів: як Рада почне роботу
Верховна Рада 9 скликання в перший день роботи змінить Конституцію (Фото: колаж РБК-Україна)

Рада 9 скликання розгляне десятки ключових законопроектів

Верховна Рада нового 9 скликання має намір у свій перший робочий день 29 серпня обговорити шість-сім десятків важливих законопроектів, включаючи скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. Про це передає видання "Лівий берег" із посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що напередодні народні обранці одностайно підтримали план-сценарій урочистого засідання. Підписання нардепами присяги та видача їм посвідчень відбудеться на 2 поверсі будівлі парламенту за столами реєстрації за участю представників ЦВК.

Відразу після цього депутати хочуть розпочати процес внесення змін до Конституції.

Зокрема, в Раді налаштовані оголосити про формування більшості, дати старт всім комітетам, а серед "ключових законопроектів" точно буде проект про зняття депутатської недоторканності.

Зазначимо, що щодо розгляду питання зняття депутатської недоторканності вже 29 серпня серед інших соціальних проектів говорив голова підготовчої депутатської групи та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Зміна Конституції та скорочення числа нардепів: як Рада почне роботу

Фото: засідання підготовчої групи нової Ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, нардепи можуть розглянути законопроект про проведення місцевих виборів у Києві.

Також можливе внесення кандидата на посаду глави уряду.

У матеріалі зазначається, що остаточний список законопроектів, які планують розглянути в перший день роботи ВРУ, ще допрацьовується.

Нагадаємо, що порядок внесення змін до Конституції України голосування на двох сесіях: спочатку за проект має проголосувати більшість (226 нардепів), а на другому читанні - мінімум 300.

Як повідомлялося, раніше народні депутати затвердили назви та предмети відання комітетов. Зокрема, нардепи змінили назву комітету з питань прав людини. Також підготовча група запропонувала скоротити кількість комітетів.

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