Нардепы утвердили названия и предметы ведения комитетов

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отдельным голосованием парламентарии утвердили предметы ведения комитетов

Во время общего подготовительного заседания новоизбранных депутатов Верховной рады 9-го созыва утверждены названия комитетов. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы изменили название комитета по правам человека.

"У нас было название: "Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АРК Крым, нацменьшинств и межнациональных отношений. Мы на первой подгруппе определили, что надо эту формулировку дополнить "город Севастополь"... Предлагаю в целом проголосовать названия всех комитетов с учетом этого изменения", - заявил Разумков.

Отдельным голосованием избранные депутаты утвердили предметы ведения комитетов.

"Кто за? Кто против? Воздержался? Двое. Решение принято", - заявил лидер "Слуги народа".

Напомним, 15 августа подготовительная депутатская группа проголосовала за основу предложение о формировании в Верховной раде IX созыва 23 комитетов.

Как писало РБК-Украина, политическая партия "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва. Так, партия приняла решение отозвать кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спикера и направила соответствующее письмо по электронной почте.

Добавим также, по словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя спикера парламента нового созыва были поданы сразу несколько кандидатур.