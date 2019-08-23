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Нардепы утвердили названия и предметы ведения комитетов

Новости » Политика    23.08.2019 - 12:28
Нардепы утвердили названия и предметы ведения комитетов
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отдельным голосованием парламентарии утвердили предметы ведения комитетов

Во время общего подготовительного заседания новоизбранных депутатов Верховной рады 9-го созыва утверждены названия комитетов. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы изменили название комитета по правам человека.

"У нас было название: "Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АРК Крым, нацменьшинств и межнациональных отношений. Мы на первой подгруппе определили, что надо эту формулировку дополнить "город Севастополь"... Предлагаю в целом проголосовать названия всех комитетов с учетом этого изменения", - заявил Разумков.

Отдельным голосованием избранные депутаты утвердили предметы ведения комитетов.

"Кто за? Кто против? Воздержался? Двое. Решение принято", - заявил лидер "Слуги народа".

Напомним, 15 августа подготовительная депутатская группа проголосовала за основу предложение о формировании в Верховной раде IX созыва 23 комитетов.

Как писало РБК-Украина, политическая партия "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва. Так, партия приняла решение отозвать кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спикера и направила соответствующее письмо по электронной почте.

Добавим также, по словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя спикера парламента нового созыва были поданы сразу несколько кандидатур.

"Батькивщина" отозвала свою кандидатуру на вице-спикера На должность второго вице-спикера Рады подали несколько кандидатур
Новости Украины комитетВерховная РадаДмитрий Разумков
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