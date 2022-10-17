Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео)

"Кота врятували щойно з-під завалів будинку у Шевченківському районі", - написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличкою та опублікував фотографію нещасної тварини.

Переляканий кіт був загорнутий у спеціальну ковдру та знаходився на руках у рятувальників. Згодом відео порятунку кота розмістив на своєму каналі заступник офісу президента Кирило Тимошенко.

"От найкраща ілюстрація українців - врятували з-під завалів котика. Просто подивіться, з якою старанністю йому надається допомога", - прокоментував він відео.

Загорнутого в ковдру кота рятувальники передали до рук однієї з мешканок постраждалого будинку, вона була сусідкою господині кота.

З'ясувалося, що кота звуть Філя. Він належав 59-річній жінці, яка загинула сьогодні внаслідок російської атаки дронами-камікадзе. Син загиблої зараз захищає Україну на передовій.