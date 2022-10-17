Історія кота Філі, якого врятували з-під завалів у Києві (відео)

Вранці 17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами-камікадзе. Один із них потрапив у житловий будинок у центральній частині столиці. Під завалами опинилися люди. На цей момент відомо про 19 врятованих та трьох загиблих - жінка 59 років та молода пара, яка чекала на дитину.
З-під завалів вдалося врятувати жінку похилого віку і рятувальники витягли живого кота. Йому вже надали першу допомогу.
Історію врятованого кота Філі, який дивом вижив під час вибуху – читайте нижче.
"Кота врятували щойно з-під завалів будинку у Шевченківському районі", - написав у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличкою та опублікував фотографію нещасної тварини.
"От найкраща ілюстрація українців - врятували з-під завалів котика. Просто подивіться, з якою старанністю йому надається допомога", - прокоментував він відео.
Загорнутого в ковдру кота рятувальники передали до рук однієї з мешканок постраждалого будинку, вона була сусідкою господині кота.
З'ясувалося, що кота звуть Філя. Він належав 59-річній жінці, яка загинула сьогодні внаслідок російської атаки дронами-камікадзе. Син загиблої зараз захищає Україну на передовій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кількість жертв внаслідок ранкової атаки на Київ збільшилась.
А також розповідали про те, що відомо про загиблих внаслідок обстрілу Києва.