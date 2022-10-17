Атака "шахедів" на Київ: з'явилися оновлені дані щодо жертв та поранених

У понеділок, 17 жовтня, під завалами будинку у Києві знайшли тіло ще одного загиблого після атаки дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Київ. Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають", - констатував Тимошенко.

За словами Тимошенка, ліквідація наслідків обстрілу у столиці триває.

"Київ. Станом на зараз врятовано 19 осіб, 4 постраждали, 2 особи загинуло", - розповів він.

Як повідомлялося раніше, в результаті сьогоднішнього удару дронів-камікадзе по багатоповерхівці в Києві загинула людина. Тіло першої жертви витягли з-під завалів будинку.

Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

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