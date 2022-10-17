История кота Фили, которого спасли из-под завалов в Киеве (видео)

"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличкой и опубликовал фотографию несчастного животного.

Перепуганный кот был завернут в специальное одеяло и находился на руках у спасателей. Позже видео спасения кота разместил на своем канале заместитель офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот лучшая иллюстрация украинцев - спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите, с какой старательностью ему оказывается помощь", - прокомментировал он видео.

Завернутого в термоодеяло кота спасатели передали в руки одной из жительниц пострадавшего дома, она была соседкой хозяйки кота.

Выяснилось, что кота зовут Филя. Он принадлежал 59-летней женщине, которая погибла сегодня в результате российской атаки дронами-камикадзе. Сын погибшей сейчас защищает Украину на передовой.