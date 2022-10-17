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История кота Фили, которого спасли из-под завалов в Киеве (видео)

Что изввестно про кота, которого вытащили из-под завалов в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Утром 17 октября российские войска ударили по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в центральной части столицы. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о 19 спасенных и трех погибших - женщина 59 лет и молодая пара, которая ожидала ребенка.

Из-под завалов удалось спасти женщину пожилого возраста, и спасатели вытащили живого кота. Ему уже оказали первую помощь.

Историю спасенного кота Фили, который чудом выжил во время взрыва - читайте ниже.

"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", - написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличкой и опубликовал фотографию несчастного животного.

Перепуганный кот был завернут в специальное одеяло и находился на руках у спасателей. Позже видео спасения кота разместил на своем канале заместитель офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот лучшая иллюстрация украинцев - спасли из-под завалов котика. Просто посмотрите, с какой старательностью ему оказывается помощь", - прокомментировал он видео.

Завернутого в термоодеяло кота спасатели передали в руки одной из жительниц пострадавшего дома, она была соседкой хозяйки кота.

Выяснилось, что кота зовут Филя. Он принадлежал 59-летней женщине, которая погибла сегодня в результате российской атаки дронами-камикадзе. Сын погибшей сейчас защищает Украину на передовой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что количество жертв в результате утренней атаки на Киев увеличилось.

А также рассказывали о том, что известно о погибших в результате обстрела Киева.

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твариниКиев