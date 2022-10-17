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Удар по житловому будинку у Києві: під завалами є люди (відео)

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 10:20
Удар по житловому будинку у Києві: під завалами є люди (відео) Фото: у Києві під завалами будинку, до якого прилетів ворожий безпілотник, є люди (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку у Києві. Внаслідок чого у багатоповерхівці стався вибух. Під завалами є люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок атаки дронами-камікадзе у Шевченківському районі столиці стався вибух у житловому будинку. Наразі з нього врятовано 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи продовжуються. Чи є загиблі – уточнюємо інформацію", - розповів він.

Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео з місця "прильоту" безпілотника. За його словами, під завалами чути голоси людей.

Крім того, мер міста зазначив, що зараз у центрі столиці рух перекрито кількома вулицями. Він також закликав мешканців міста не виїжджати в центр Києва без гострої необхідності.

Які саме вулиці перекрито, він не уточнив.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи. Також стало відомо, що внаслідок атаки є потрапляння до житлового будинку.

Що зараз відбувається у столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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