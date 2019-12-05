Вера Брежнева подогрела слухи о разводе: исхудавшая и с потухшим взглядом

Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе (коллаж: РБК-Украина)

Вера Брежнева убрала из Instagram упоминания о Константине Меладзе

Вера Брежнева вызвала новую волну слухов о разводе с 56-летним Константином Меладзе. Певица ранее удалила все совместные снимки с супругом. Во время последнего выхода артистка выглядела заметно исхудавшей, а поклонники заметили, что у Веры "потух взгляд".

Слухи о разладе звездной пары поползли еще несколько месяцев назад, когда продюсера заподозрили в романе с его бывшей подопечной из ВИА Гры Эрикой Герцег. Тогда Брежнева отразила слухи, создав ироничный пост о том, "какой у нее муж молодец, и песни писать успевает, и бизнесом занимается, да еще и гульнуть умудряется." Впрочем, эта публикация исчезла с Instagram певицы.

Кроме всего прочего, молву о разводе подтверждает и то, что 37-летняя Брежнева решила переквалифицироваться из певицы в бизнес-леди, запустив собственную линию косметики. Ведь песни для нее всегда писал супруг, а теперь нужно подыскивать новые источники дохода.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники в комментариях пишут, что видать не спроста Вера стала неважно выглядеть.

"С момента новостей о проблемах в отношениях что-то погасло во взгляде. Или похудела. Или изнуряющий режим. Но с этим надо что-то делать", - отметила подписчица.

Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе (скрин: instagram.com/ververa)

Но Брежнева тут же ей ответила, что просто много работает: "А вы не допускаете, например, что я много работаю и из-за этого похудела? Почему снижение веса связано только с моим мужем?"

Вера Брежнева продолжает опровергать разлад с Меладзе (скрин: instagram.com/ververa)

Другие поклонники также отметили, что певица в последнее время стала выглядеть неважно.

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Скрин комментариев

Напомним, Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии в 2015 году после многих лет тайного романа. Ради певицы продюсер бросил жену и троих детей.