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Вера Брежнева попала под капельницу: что известно о здоровье певицы

STYLERПерсоны    02.12.2019 - 18:58
Вера Брежнева попала под капельницу: что известно о здоровье певицы
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Вера Брежнева рассказала фанатам, что с ней произошло

Вера Брежнева, которую фанаты недавно заподозрили в беременности, призналась, что тяжелый рабочий ритм загнал ее на больничную койку и ей пришлось ставить капельницы, чтобы сохранить силы и поддержать энергию. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.

Вера Брежнева попала под капельницу: что известно о здоровье певицы

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Брежнева отметила, что специальные капельницы помогают ей все успевать и бороться с усталостью. Причины такого истощения она не указала, но призналась, что так на нее влияет осень.

"Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой", - написала артистка в комментариях.

Также стало известно, что такие процедуры довольно дорогие и средняя стоимость витаминных капельниц в Москве – почти 6,5 тысяч рублей (почти 2500 гривен). Но как утверждает сама Вера Брежнева – такая процедура стоит потраченных денег.

Вера Брежнева попала под капельницу: что известно о здоровье певицы

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"Вы знаете, уже много лет уважающие себя люди поддерживают свое здоровье и витаминными капельницами в том числе. Я забочусь о своем здоровье. Для меня важно быть в форме, учитывая мой график", - объяснила экс-солистка группы "ВИА Гра".

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