Меладзе рассказал о кризисе в браке с экс-"ВИА Грой": возникают темные мысли

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (фото: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Меладзе признался, что их семья с Джанабаевой переживает кризисы

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева рассказали о кризисе в отношениях. Бывшая участница "ВИА Гра" вместе с Меладзе вместе уже почти 20 лет. Они долгое врем скрывали отношения, даже после того, как родился их совместный сын. А когда все вскрылось, разгорелся страшный скандал, ведь Валерий был женат и растил троих дочерей.

Недавно в росСМИ появилось интервью с исполнителями. Вони которые рассказали о трудностях, которые им пришлось пережить за все годы совместной жизни.

Валерий отметил, что они вместе с Альбиной уже почти 20 лет и у них, как и у всех пар, бывали трудности. Они поженились, когда их первенцу Константину было уже 10 лет (родился 26 февраля 2004 года).

По словам Меладзе, у всех людей, которые долгое время живут вместе, случаются кризисы.

"И нами все проходилось… Надо налаживать свою жизнь, и все наладится мало-мальски", - сказал Меладзе и добавил, что часто сложности возникают, когда человек недоволен собственной жизнью.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (фото: instagram.com/albinadzhanabaeva)

Валерий говорит, что трудности возникают, когда человек приносит негатив извне в свою семью.

"Что ты все время ходишь надутый?" А человек, может быть, надут не потому, что у него есть претензии к домашним, он думает о чем-то, с чем он пришел", - говорит музыкант.

Альбина Джанабаева добавила, что у них с Валерием разные темпераменты. Если супруг аналитик, то она больше "живет на эмоциях".

Супруги воспитывают двоих детей - 15-летнего Константина и 5-летнего Луку. В одном из интервью экс-супруга Меладзе Ирина рассказывала, что Валерий ушел к Альбине из-за сына, ведь их первенец умер через 10 дней после рождения. После чего у пары родилось три дочери.