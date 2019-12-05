Віра Брежнєва підігріла чутки про розлучення: змарніла і з погаслим поглядом

Віра Брежнєва прибрала з Instagram згадки про Костянтина Меладзе
Віра Брежнєва викликала нову хвилю чуток про розлучення з 56-річним Костянтином Меладзе. Співачка раніше видалила всі спільні знімки з чоловіком. Під час останнього виходу артистка виглядала помітно змарнілою, а шанувальники помітили, що у Віри "згас погляд".
Чутки про розлад зіркової пари поповзли ще кілька місяців тому, коли продюсера запідозрили в романі з його колишньою підопічною з ВІА Гри Ерікою Герцег. Тоді Брежнєва відбилася від чуток, написавши іронічний пост про те, "який у неї чоловік молодець, і пісні писати встигає, і бізнесом займається, та ще й гульнути примудряється." Втім, ця публікація зникла з Instagram співачки.
Крім усього іншого, чутки про розлучення підтверджує і те, що 37-річна Брежнєва вирішила перекваліфікуватися з співачки в бізнес-леді, запустивши власну лінію косметики. Адже пісні для неї завжди писав чоловік, а тепер потрібно підшукувати нові джерела доходу.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники в коментарях пишуть, що мабуть не спроста Віра стала не дуже добре виглядати.
"З моменту новин про проблеми у стосунках щось згасло у погляді. Або схудла. Або виснажливий режим. Але з цим треба щось робити", - зазначила підписниця.
Віра Брежнєва підігріла чутки про розлучення з Меладзе (скрін: instagram.com/ververa)
Але Брежнєва тут же їй відповіла, що просто багато працює: "А ви не допускаєте, наприклад, що я багато працюю і через це схудла? Чому зниження ваги пов'язане тільки з моїм чоловіком?"
Віра Брежнєва продовжує спростовувати розлад з Меладзе (скрін: instagram.com/ververa)
Інші шанувальники також зазначили, що співачка останнім часом стала виглядати стомленою.
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Нагадаємо, Брежнєва і Меладзе таємно одружилися в Італії в 2015 році після багатьох років таємного роману. Заради співачки продюсер покинув дружину і трьох дітей.