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Вера Брежнева разводится с Меладзе: появились доказательства

STYLERПерсоны    03.12.2019 - 10:49
Вера Брежнева разводится с Меладзе: появились доказательства
Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с Константином Меладзе (коллаж: РБК-Украина)

Вера Брежнева начала заниматься бизнесом и убрала из соцсетей упоминания о супруге

Вера Брежнева вызвала новую волну слухов о разводе с продюсером Константином Меладзе. Певица удалила все совместные снимки с супругом и подалась в бизнес-вумен.

Недавно Брежнева объявила о выходе собственной линии косметики. Певица вовсю ходит по презентациям в роли бизнес-леди. А из ее Instagram исчезли почти все фото и упоминания о супруге.

Остался лишь снимок, сделанный в мае 2019 года. В подписи к нему Брежнева с опозданием поздравила мужа с днем рождения, после того как из-за этого пошла молва о разладе у звездного тандема.

Вера Брежнева разводится с Меладзе: появились доказательства

Брежнева подогрела слухи о разводе с Меладзе (скрин: instagram.com/ververa)

Стоит отметить, что молва о разрыве пары поползла после того, как Меладзе заподозрили в романе с его экс-подопечной из группы ВИА Гра Эрикой Герцег. Тогда Брежнева изо всех сил пыталась доказать, что это не так.

Певица публиковала снимки с мужем и иронизировала, мол какой он молодец, и песни писать всем успевает и бизнесом занимается, еще и "налево" успевает сходить.

На данный момент эта публикация исчезла из социальной сети артистки.

Напомним, у Веры Брежневой и Константина Меладзе долгие годы был тайный роман. Ради певицы продюсер ушел от супруги Яны, с которой прожил много лет, и у них родилось трое общих детей.

В 2015 певица и музыкант сыграли тайную свадьбу в Италии. Бывшая жена Меладзе с детьми живет в Киеве, в 2014 году она вышла замуж за бизнесмена.

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