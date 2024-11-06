Ікона стилю: як одягається Меланія Трамп

Сукні

Основу гардеробу Меланії складають сукні. Найчастіше вона віддає перевагу А-силуету, а також платтям-футлярам. Це можуть бути як однотонні варіанти, так і з принтом - наприклад, квітковим або листяним. Крім того, вона часто підкреслює свою талію за допомогою ременя.

Перша леді США (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Для повсякденних луків вона також вибирає сукню-сорочку, а також з різними принтами. Не боїться Меланія експериментувати і з комбінезонами.

Костюми зі спідницями міді

Для офіційних заходів дружина Дональда Трампа часто обирає костюми. Як правило, це приталений жакет та спідниця-олівець, пошиті з однієї тканини. Улюблена кольорова гама Меланії - біло-бежева.

Меланія Трамп (фото: twitter.com/FLOTUS)

Костюми зі штанами

Ще один варіант образу для ділових зустрічей та офіційних прийомів - строгий брючний костюм сірого чи чорного кольору, який вона носить із білими блузами. Втім, Меланія часто порушує діловий дрес-код, вибираючи злегка укорочені штани, які візуально подовжують її ноги.

Пальто

У прохолодну пору року Меланія носить пальта, які також підкреслюють її жіночність та витончений стиль. Колишня фотомодель не боїться експериментувати із забарвленнями - у її гардеробі є і яскраві пальта, і з принтом. Найулюбленіший принт Меланії - клітинка.

Перша леді (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Гольфи-водолазки

Часто дружина Дональда Трампа одягає яскраві светри - у її гардеробі є майже всі відтінки веселки. Їх вона поєднує як із класичними спідницями, так і з брюками і навіть джинсами.

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Ошатні сукні

Для святкових заходів Меланія вибирає сукні у довжині максі. Серед улюблених деталей вечірніх образів на особливу увагу заслуговують кейпи. Під час візитів до Великобританії Меланія двічі одягала образи, прикрашені довгими рукавами-кейпами: яскраво-червоне плаття Givenchy та блідо-жовте вбрання J. Mendel.

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Взуття

Улюблене взуття Меланії - туфлі від всесвітньо відомого бренду Christian Louboutin із фірмовою червоною підошвою. Вона часто носить як однотонні туфлі- човники, так і з яскравим квітковим принтом.

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Вибори у США

Нагадаємо, що цього року 5 листопада американці голосували за нового, вже 47-го президента країни. У цій гонці змагалися кандидат від демократів Камала Харріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп.

За підсумками голосування Трамп одержав 277 голосів виборців.

Сьогодні, 6 листопада, Трамп оголосив себе новообраним президентом . Зазначимо, що офіційно інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року.

Це буде другий термін 78-річного Трампа - він уже був на посаді президента США з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 року. Перш ніж стати президентом, Трамп був підприємцем, а також шоуменом і телеведучим. Також Трамп знявся у кількох фільмах.