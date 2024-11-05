Не тільки "Один вдома". 7 фільмів, у яких знявся Дональд Трамп

Дональд Трамп відомий своїми різноплановими ролями - від бізнесмена до політика, але його участь у кіно також залишила слід у поп-культурі. Багато хто пам'ятає його яскраву появу у фільмі "Один вдома 2", але це далеко не єдина кіноробота республіканця.

Тож поки увесь світ в очікуванні результатів виборів в США , РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, в яких ще фільмах Трамп отримав камео-ролі.

Кохання з повідомленням

Комедійна мелодрама режисера Марка Лоуренса пропонує романтичну історію, що класично поєднує дві протилежності. Він - успішний бізнесмен із великими статками, заробленими в нерухомості, а вона - стримана, емоційно стабільна та тактовна. Між ними панує розбіжність у підходах до роботи, але вони постійно відчувають взаємне притягання.

Головні ролі виконали Сандра Буллок та Х'ю Грант. Сюжетна лінія, пов’язана з нерухомістю, не обійшлася без яскравої появи Дональда Трампа. У ролях самих себе на екрані також з’являються бейсболіст Майк П'яцца та співачка Нора Джонс. Дональд Трамп тут грає не вигадану роль, а самого себе - його присутність додає правдивості, і режисер використовує його яскравий образ як ефектну деталь.

Зразковий самець

Комедія Бена Стіллера розповідає про світи моделей і людей, які в ньому не надто блищать розумом. Головний герой, Дерек Зуландер (роль якого виконує сам Стіллер), - найвідоміший чоловік-модель у світі. Але раптово він втрачає своє перше місце на великій церемонії вручення модної премії, що стає для нього шоком. Дерек починає переосмислювати своє життя, замислюючись, чи варто продовжувати кар'єру, і розмірковує: "А що, якщо сенс життя не тільки в зовнішності?".

У фільмі з'являється безліч зірок із модного світу та шоу-бізнесу, зокрема Lil' Kim, Гвен Стефані, Ленні Кравіц, Том Форд і Девід Боуї. Дональд Трамп також виконує своє камео разом із дружиною Меланією. У короткій репліці він зазначає: "Дерек Зуландер назавжди змінив світ моди".

Секс у великому місті

Легендарний серіал HBO захопив глядачів наприкінці 90-х та на початку 2000-х. У барвистій історії про життя чотирьох подруг «трохи за 30» головні героїні, зіграні Сарою Джессікою Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс і Синтією Ніксон, відверто обговорювали теми, про які раніше здебільшого мовчали. Вони порушували питання інтимних стосунків, експериментів, фемінізму й ролі жінки в суспільстві, не забуваючи про звичні розмови про особисте життя та кар’єру.

У короткому камео Дональд Трамп з’являється в одному з епізодів, намагаючись фліртувати з привабливою блондинкою в барі. Однак його спроби не мали успіху, адже не кожне завоювання йому піддається, як і жінки цього серіалу.

Маленькі негідники

Сімейна комедія режисерки Пенелопи Сфіріс сповнена тепла та добра, але тут знайшлося місце і для Дональда Трампа. У центрі сюжету - Альфа-Альфа, член шкільного клубу женоненависників, де президентом є його найкращий друг Спанкі. Однак сам Альфа-Альфа не надто дотримується принципів клубу, адже закохується у чарівну Дарлу, першу красуню школи.

Щоб повернути друга до клубу, його члени вирішують докласти зусиль і втрутитися, спробувавши розлучити закоханих однокласників будь-якими способами.

Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку

Кевін МакКалістер (Маколей Калкін) знову влаштовує справжній переполох, цього разу - в самому серці Нью-Йорка. На відміну від попереднього фільму, тепер він має досить грошей, щоб перетворити місто на власний ігровий майданчик. Однак у мегаполісі не лише Кевін: тут також опиняються знайомі глядачам антагоністи - Гаррі та Марв, які щойно втекли з в’язниці.

До сюжету додається й епізод із Дональдом Трампом. На той момент він був власником готелю "Плаза", де зупиняється Кевін, і погодився знятися в невеликому камео. У фільмі Трамп постає як власник престижного готелю, який випадково зустрічає юного мандрівника.

Принц із Беверлі-Хіллз

Культовий американський ситком 90-х відомий не стільки Дональдом Трампом, скільки молодим і ще не дуже знаменитим Віллом Смітом, якому на той час були невідомі ані світові успіхи, ані скандальні моменти.

В серіалі Сміт грає хлопця з Західної Філадельфії, захопленого хіп-хопом і баскетболом - фактично, юну версію самого себе. Через неприємності з місцевими хуліганами родичі вирішують відправити його на безпечніше місце - до тітки, що живе в престижному районі Беверлі-Гіллз.

Няня

Дональд Трамп зробив камео в ситкомі "Няня", де головну героїню втілила Френ Дрешер. Після цієї появи актриса часто згадує кумедний випадок з корекцією сценарію. В одному з подкастів Сета Рогана вона розповіла, що представники Трампа вимагали змінити репліку "Ви, мільйонери, знаєте один одного" - це не відповідало його бажанню бути відомим як мільярдер. У результаті досягли компромісу, просто назвавши його "мільйонером" для нейтральності.