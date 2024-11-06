Трамп переміг на виборах в США, він отримав понад 270 голосів виборників, - AP

Республіканець Дональд Трамп отримав на виборах 277 голосів виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Такі ж підрахунки наводить і видання The New York Times. При цьому його опонентка - демократка Камала Гарріс набрала 224 голосів виборників.

Зазначимо, що ще від початку підрахунку голосів Трамп лідирував постійно, зокрема у так званих "хитких" штатах, які визначають долю виборів. Серед цих таких штатів, де стало відомо про його перемогу - Північна Кароліна та Пенсильванія.

Таким чином, він забезпечив собі другий термін майже через чотири роки після того, як покинув Білий дім.

Сам Трамп напередодні вже оголосив себе "47 президентом США" під час зустрічі з прихильниками.

"Тепер я і 45-й, і 47-й президент США", - сказав він під час своєї промови.

Також він заявив, що республіканці збережуть контроль над Палатою представників США і виграють більшість у Сенаті.

Більшість світових лідерів вже привітали Трампа з перемогою на виборах президента США.

Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

До привітань також долучився і президент України Володимир Зеленський. Про те, хто вже привітав республіканця Дональда Трампа - читайте тут.

Вибори у США

Нагадаємо, що цього року 5 листопада американці голосували за нового, вже 47-го президента країни. В цій гонитві змагалися кандидат від демократів Камала Гарріс та кандидат від республіканців Дональд Трамп.

До останнього зберігалася інтрига хто стане новим очільником Білого дому. Оскільки шанси Трампа та Гарріс на перемогу на виборах були фактично рівні. Втім, республіканець зміг забезпечити собі більшість голосів у вирішальних "хитких" штатах.

Зауважимо, що вибори президента США є непрямими. Адже сам процес обрання відбувається через колегію виборників (кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів колегії).

5 листопада американські виборці також обирали близько третини членів Сенату США, а також новий склад Палати представників США. Крім того, відбуваються вибори губернаторів і законодавчих зборів в окремих штатах.

Більше про те, як відбувалися вибори президента США - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Чому це важливо для України

Українці уважно спостерігали за ходом виборів президента США. Адже від того, хто переможе багато в чому залежатиме й те, яким буде хід війни Росії проти України надалі.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що як займе посаду очільника Білого дому, то "зможе швидко закінчити війну Росії проти України".

Втім, він не пояснював як саме він досягне угоди. Тому в Києві остерігаються, що таким чином країну змушуватимуть йти на територіальні поступки перед РФ.