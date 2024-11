Нашумілий прогноз "Сімпсонів" про вибори в США не справдився: що ж сталося

В епізоді "Сімпсонів" 2000 року під назвою "Барт у минуле" було передбачено, що Дональд Трамп стане президентом США.

У сцені Ліза, яка зображена як жінка-президент, згадує про кризу, яку "успадкувала від Трампа".

Це передбачення стало реальністю. Після інавгурації Трампа у 2017 році шоу "Сімпсони" продемонструвало критичне ставлення до його адміністрації, що відобразилося на зростанні бюджетного дефіциту в країні.

Образ Лізи в епізоді також був схожий на вбрання Камали: фіолетовий костюм, перлове намисто та сережки.

