Меланія Трамп в молодості: архівні фото ефектної супермоделі

У США завершилися вибори - кандидат від республіканців Дональд Трамп оголосив себе новообраним президентом під час виступу перед шанувальниками. Багато хто знає, що третя дружина Трампа Меланія, яка на 24 роки молодша за нього, колись працювала фотомоделлю і знімалася у досить відвертих фотосесіях.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило детальніше розповісти про той час та показати, який вигляд мала дружина новообраного глави держави багато років тому.

Меланія Трамп (у дівоцтві - Кнавс) народилася в Югославії у 1970 році.

У 1975 році, у віці п'яти років, Меланія вперше з'явилася на подіумі. Це сталося на модних показах у Любляні для двох текстильних фабрик Словенії Jutranjka, де працювала її мати. А перші фотографії Меланії як модель датовані січнем 1977 року.

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У віці 17 років розпочала модельну кар'єру. Співпрацювала зі словенським фотографом Стейном Джерком. Дівчина мала ідеальні як для моделі параметри: зріст Меланії становив 176,5 см, вага - 55 кг, параметри фігури - 85-65-93.

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У 1992 році уклала контракт із модельним агентством Riccardo Gay (Мілан). У 1996 році з'явилася на обкладинці іспанського журналу Bazaar, яка стала для Меланії знаковою.

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У середині 1990-х років Меланія працювала в Мілані, Парижі та Мадриді, принаймні один раз була помічена на показі мод у Дюссельдорфі. Серед фірм, із якими вона співпрацювала, Les Copains, Coveri, Mariella Burani, Pernas, Versus та Ferre.

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Також знімалася для рекламних каталогів.

Вибори у США

Президентські вибори 2024 року у США відбулися у вівторок, 5 листопада. Представником від Демократичної партії стала Камала Гарріс, а від Республіканської - Дональд Трамп.

Трамп уже оголосив себе новообраним президентом, але офіційно інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року.

Він здобув на виборах 277 голосів виборців.

Докладніше про підсумки голосування можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.