Икона стиля: как одевается Мелания Трамп

Платья

Основу гардероба Мелании составляют платья. Чаще всего она предпочитает А-силуэт, а также платья-футляры. Это могут быть как однотонные варианты, так и с принтом - например, цветочным или лиственным. Кроме того, она часто делает акцент на своей талии с помощью ремня.

Первая леди США (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Для повседневных луков она также выбирает платье-рубашку, а также с разными принтами. Не боится Мелания экспериментировать и с комбинезонами.

Костюмы с юбками миди

Для официальных мероприятий супруга Дональда Трампа часто выбирает костюмы. Как правило, это приталенный жакет и юбка-карандаш, пошитые из одной ткани. Любимая цветовая гамма Мелании - бело-бежевая.

Мелания Трамп (фото: twitter.com/FLOTUS)

Костюмы с брюками

Еще один вариант образа для деловых встреч и официальных приемов - строгий брючный костюм серого или черного цвета, который она носит с белыми блузами. Впрочем, Мелания часто нарушает деловой дресс-код, выбирая слегка укороченные брюки, которые визуально удлиняют ее ноги.

Пальто

В прохладное время года Мелания носит пальто, которое также подчеркивает ее женственность и утонченный стиль. Бывшая фотомодель не боится экспериментировать с расцветками - в ее гардеробе есть и яркие пальто, и с принтом. Самый любимый принт Мелании - клетка.

Первая леди (фото: facebook.com/WhiteHouse)

Гольфы-водолазки

Часто супруга Дональда Трампа надевает яркие свитера – в ее гардеробе есть почти все оттенки радуги. Их она сочетает как с классическими юбками, так и с брюками и даже джинсами.

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Нарядные платья

Для праздничных мероприятий Мелания выбирает платья в длине макси. Среди любимых деталей вечерних образов особого внимания заслуживают кейпы. Во время визитов в Великобританию Мелания дважды надевала образы, украшенные длинными рукавами-кейпами: ярко-красное платье Givenchy и бледно-желтый наряд J.Mendel.

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Обувь

Любимая обувь Мелании - туфли от всемирно известного бренда Christian Louboutin с фирменной красной подошвой. Она часто носит как однотонные лодочки, так и с ярким цветочным принтом.

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Выборы в США

Напомним, что в этом году 5 ноября американцы голосовали за нового, уже 47-го президента страны. В этой гонке соревновались кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

По итогам голосования Трамп получил 277 голосов избирателей.

Сегодня, 6 ноября, Трамп объявил себя новоизбранным президентом. Отметим, что официально инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Это будет второй срок 78-летнего Трампа - он уже был на посту президента США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, а также шоуменом и телеведущим. Также Трамп снялся в нескольких фильмах.