Икона стиля: как одевается Мелания Трамп

В США завершились выборы, по результатам которых победу одержал 78-летний Дональд Трамп. Как известно, супругой новоизбранного президента является 54-летняя Мелания Трамп, которая в молодости была моделью.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие вещи есть в гардеробе новоиспеченной первой леди.
Основу гардероба Мелании составляют платья. Чаще всего она предпочитает А-силуэт, а также платья-футляры. Это могут быть как однотонные варианты, так и с принтом - например, цветочным или лиственным. Кроме того, она часто делает акцент на своей талии с помощью ремня.
Первая леди США (фото: facebook.com/WhiteHouse)
Для повседневных луков она также выбирает платье-рубашку, а также с разными принтами. Не боится Мелания экспериментировать и с комбинезонами.
Для официальных мероприятий супруга Дональда Трампа часто выбирает костюмы. Как правило, это приталенный жакет и юбка-карандаш, пошитые из одной ткани. Любимая цветовая гамма Мелании - бело-бежевая.
Мелания Трамп (фото: twitter.com/FLOTUS)
Еще один вариант образа для деловых встреч и официальных приемов - строгий брючный костюм серого или черного цвета, который она носит с белыми блузами. Впрочем, Мелания часто нарушает деловой дресс-код, выбирая слегка укороченные брюки, которые визуально удлиняют ее ноги.
В прохладное время года Мелания носит пальто, которое также подчеркивает ее женственность и утонченный стиль. Бывшая фотомодель не боится экспериментировать с расцветками - в ее гардеробе есть и яркие пальто, и с принтом. Самый любимый принт Мелании - клетка.
Первая леди (фото: facebook.com/WhiteHouse)
Часто супруга Дональда Трампа надевает яркие свитера – в ее гардеробе есть почти все оттенки радуги. Их она сочетает как с классическими юбками, так и с брюками и даже джинсами.
Для праздничных мероприятий Мелания выбирает платья в длине макси. Среди любимых деталей вечерних образов особого внимания заслуживают кейпы. Во время визитов в Великобританию Мелания дважды надевала образы, украшенные длинными рукавами-кейпами: ярко-красное платье Givenchy и бледно-желтый наряд J.Mendel.
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Любимая обувь Мелании - туфли от всемирно известного бренда Christian Louboutin с фирменной красной подошвой. Она часто носит как однотонные лодочки, так и с ярким цветочным принтом.
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Напомним, что в этом году 5 ноября американцы голосовали за нового, уже 47-го президента страны. В этой гонке соревновались кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
По итогам голосования Трамп получил 277 голосов избирателей.
Сегодня, 6 ноября, Трамп объявил себя новоизбранным президентом. Отметим, что официально инаугурация состоится 20 января 2025 года.
Это будет второй срок 78-летнего Трампа - он уже был на посту президента США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, а также шоуменом и телеведущим. Также Трамп снялся в нескольких фильмах.
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