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Трамп оголосив себе новобраним президентом під час виступу перед прихильниками

Середа 06 листопада 2024 09:39
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Трамп оголосив себе новобраним президентом під час виступу перед прихильниками Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кандидат на посаду голови Білого дому Дональд Трамп де-факто оголосив себе переможцем у виборах президента Сполучених Штатів Америки (США). Пообіцяв вирішити проблеми з кордоном Штатів й не тільки.

Про це заявив Трамп під час промови перед прихильниками, передає кореспондент РБК-Україна та CNN.

"Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила", - заявив він та додав, що переміг у всенародному голосуванні, набравши більшу кількість голосів, аніж інший кандидат на посаду президента США Камала Гарріс.

Під час виступу перед прихильниками республіканець назвав їх "найбільшим політичним рухом в історії" та пообіцяв "вирішити проблеми з кордоном", а також інші "американські проблеми".

"Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти та на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки". - заявив республіканець.

Вибори в США

Президентські вибори в США відбулися у вівторок, 5 листопада. Основними претендентами на цю посаду стали Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

У цей же час західні посадовці закликали європейські країни готуватися до можливих наслідків виборів у США. З відповідним зверненням вони виступили у відкритому листі, висловивши занепокоєння щодо потенційних змін у міжнародній політиці.

Політолог Олег Саакян також попередив про ймовірність внутрішньої кризи у США після завершення виборчого процесу.

Детальніше про підсумки голосування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Результати виборів
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Рейтинг кандидатів
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