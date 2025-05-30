"Холостяк і Холостячка": Цимбалюк вразив палкими поцілунками з Огнєвіч (відео)

Герой нового сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк та співачка Злата Огнєвіч ошелешили фанів. Вони пристрасно поцілувалися просто на сцені.

Коли це сталося і чому Цимбалюк цілував Огнєвіч, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Поцілунок Цимбалюка та Огнєвіч потрапив на відео

Так, актор та співачка злилися в пристрасних обіймах та цілувалися на сцені. Але це не про стосунки чи новий роман "Холостяка". Річ у тому, що Цимбалюк та Огнєвіч разом грають у спектаклі "Основний інстинкт", а тому їм вже не вперше доводиться грати кохання.

Цимбалюк поцілував Огнєвіч (скріншот)

Втім, ефектна сцена все ще вражає глядачів. А нині, коли Тарас братиме участь в новому сезоні реаліті, його поцілунки з героїнею одного з сезонів цього ж шоу лише провокують фанів на нові чутки.

"Холостяк і Холостячка", - підписала відео одна з глядачок, Stories якої "репостнув" Цимбалюк.