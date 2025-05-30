"Холостяк і Холостячка": Цимбалюк вразив палкими поцілунками з Огнєвіч (відео)
Герой нового сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк та співачка Злата Огнєвіч ошелешили фанів. Вони пристрасно поцілувалися просто на сцені.
Коли це сталося і чому Цимбалюк цілував Огнєвіч, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Поцілунок Цимбалюка та Огнєвіч потрапив на відео
Так, актор та співачка злилися в пристрасних обіймах та цілувалися на сцені. Але це не про стосунки чи новий роман "Холостяка". Річ у тому, що Цимбалюк та Огнєвіч разом грають у спектаклі "Основний інстинкт", а тому їм вже не вперше доводиться грати кохання.
Цимбалюк поцілував Огнєвіч (скріншот)
Втім, ефектна сцена все ще вражає глядачів. А нині, коли Тарас братиме участь в новому сезоні реаліті, його поцілунки з героїнею одного з сезонів цього ж шоу лише провокують фанів на нові чутки.
"Холостяк і Холостячка", - підписала відео одна з глядачок, Stories якої "репостнув" Цимбалюк.
May 29, 2025
Особисте життя Тараса Цимбалюка
Відомо, що нині серце "Холостяка" вільне. Але навколо нього ходить чимало чуток. Так, нещодавно Цимбалюку "приписали" роман з акторкою Оленою Світлицькою. Через це їй довелося розставити всі крапки над "і" та чітко відповісти, що між нею та Тарасом.
"Ми колеги. Ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, ми класно спілкуємося. Ми знімали разом дуже багато відео. Ми багато подорожували разом. Ну звичайно, у нас є якісь теплі, близькі, дружні стосунки", - зазначила вона.
Окрім цього, нещодавно сам Цимбалюк заінтригував раптовою увагою до своєї колишньої. Актор почав проявляти активність на сторінці Світлани Готочкіної й навіть "зацінив" її відверті фото.
Вас може зацікавити
-
Цимбалюк вперше за довгий час показав своїх батьків й розчулив мережу
-
Цимбалюк прямо сказав, чому погодився стати головним героєм "Холостяка"
- Нумеролог озвучила цікаву думку про "Холостяка" Цимбалюка.