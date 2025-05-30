"Холостяк и Холостячка": Цымбалюк поразил жаркими поцелуями с Огневич (видео)
Герой нового сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк и певица Злата Огневич ошарашили фанов. Они страстно поцеловались прямо на сцене.
Когда это произошло и почему Цымбалюк целовал Огневич, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поцелуй Цымбалюка и Огневич попал на видео
Так, актер и певица слились в страстных объятиях и целовались на сцене. Но это не об отношениях или новом романе "Холостяка". Дело в том, что Цимбалюк и Огневич вместе играют в спектакле "Основний інстинкт", а потому им уже не впервые приходится играть любовь.
Цымбалюк поцеловал Огневич (скриншот)
Впрочем, эффектная сцена все еще поражает зрителей. А сейчас, когда Тарас будет участвовать в новом сезоне реалити, его поцелуи с героиней одного из сезонов этого же шоу лишь провоцируют фанов на новые слухи.
"Холостяк и Холостячка", - подписала видео одна из зрительниц, Stories которой "репостнул" Цымбалюк.
May 29, 2025
Личная жизнь Тараса Цымбалюка
Известно, что сейчас сердце "Холостяка" свободно. Но вокруг него ходит немало слухов. Так, недавно Цымбалюку "приписали" роман с актрисой Еленой Светлицкой. Поэтому ей пришлось расставить все точки над "і" и четко ответить, что между ней и Тарасом.
"Мы коллеги. Мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", - отметила она.
Кроме этого, недавно сам Цымбалюк заинтриговал внезапным вниманием к своей бывшей. Актер начал проявлять активность на странице Светланы Готочкиной и даже "заценил" ее откровенные фото.
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