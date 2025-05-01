Нумеролог озвучила несподівану думку про "Холостяка" Цимбалюка: "Точно не м'який котик"

Новина про те, що Тарас Цимбалюк стане новим героєм реаліті "Холостяк", наробила чимало галасу. Але який актор в реальному житті та чи дійсно він хоче створити міцну родину?

"Маю сказати, що чоловічих енергій йому не займати - тут і число життєвого шляху активне чоловіче (10), і вісімка в числі вродженого таланту, і потужний характер в чотири одиниці (1111 в матриці). А 16/7 в дні народження ще додає йому жорсткості, швидкості і, навіть певної войовничості", - розповіла експерт.

Нумеролог розповіла про Цимбалюка (ілюстрацію надано Бланк)

За словами нумеролога, високий рівень темпераменту та міцна лінія сім'ї з потужними вісімками говорять про те, що стосунки та родина для нього - це не порожній звук. Цимбалюк готовий нести відповідальність за родину, вважає Бланк.

Нумерологічний розбір Цимбалюка (ілюстрацію надано Бланк)

"Це чоловік, який в стосунках буде головним і всі важливі рішення він прийматиме самостійно. Вимоги до жінок у нього доволі високі, на аби кого він не погодиться. Плюс, в побуті може бути доволі прискіпливим і вдома всі мають жити виключно за його правилами. Це той випадок, коли замість "мурмурмур" він чітко вирішить всі проблеми і тільки так, як буде вважати за потрібне", - розповіла Тетяна.

За її словами, Тарас точно не домосід, йому потрібен соціум та його увага. Завдяки цьому він може отримувати дефіцитну енергію, але за рахунок вісімок в матриці домашні справи він без уваги теж не залишить.

Який Цимбалюк в реальному житті (ілюстрацію надано Бланк)

"Високий рівень інтелекту та саркастичне почуття гумору роблять його цікавим співрозмовником, але якщо впаде в серйозний мінус, то може бути і витонченим брехуном", - зауважила нумеролог.

Що про Цимбалюка "кажуть" цифри (ілюстрацію надано Бланк)

За словами експерта, Тарас народився у 18-й місячний день, символами якого є Мавпа, Дзеркало та Лід - символи відображення. І тут "зашито" його акторський талант.

"Умовно кажучи, він вміє кривлятись як мавпа, жартувати та віддзеркалювати емоції, кожен глядач може побачити в ньому себе. А через символізм льоду можлива холодність, жорсткість та контроль (він точно не м'який котик)", - резюмувала вона.