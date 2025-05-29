"Холостяк" Цимбалюк вперше за довгий час показав своїх батьків
Популярний український актор Тарас Цимбалюк, який став новим героєм шоу "Холостяк", вперше за довгий час показав своїх батьків.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост в Instagram.
"Мої найрідніші", - підписав він світлину з рідними та домашнім улюбленцем.
Судячи з геолокації, актор вирушив у своє рідне місто - Корсунь-Шевченківський.
Зазначимо, що його батько Василь Васильович - відомий український літературознавець та історик, а мама Тетяна Василівна - філолог, викладач французької мови.
Цимбалюк із батьками (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Як відреагували в мережі
Фоловери популярного актора одразу ж почали коментувати його публікацію з батьками, зазначивши, що він дуже схожий на батька:
- "Чудова сім'я"
- "Копія батько"
- "Бережіть батьків! Це таке щастя як вони є!"
- "Які красиві"
- "Многая літа вашій родині"
- "Тарас так схожий на тата"
- "Щаслива сім'я"
- "Найцінніше фото"
- "Тарас схожий на батька, а сестричка на маму".
Цимбалюк із мамою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Нагадаємо, Цимбалюк - український актор, який здобув популярність завдяки своїм ролям у телесеріалах і кіно. Серед останніх його робіт - ролі в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум'я", а також у фільмах "Коли ти вийдеш заміж" і "Песики".
18 квітня стало відомо, що Цимбалюк стане новим героєм шоу "Холостяк", яке вийде на екрани вже восени цього року.
Він уже був двічі одружений, а нещодавно розійшовся зі своєю дівчиною - власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара була у стосунках близько двох років.
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