ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Холостяк" зацінив! Колишня Цимбалюка ошелешила "спекотними" фото

Субота 24 травня 2025 20:41
UA EN RU
"Холостяк" зацінив! Колишня Цимбалюка ошелешила "спекотними" фото Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка, блогерка Світлана Готочкіна, вразила мережу сміливими фото. А сам новий "Холостяк" з'явився на її сторінці й навіть оцінив "спекотні" кадри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Готочкіної.

Колишня Цимбалюка ошелешила відвертими фото

Так, Світлана опублікувала цілу серію спокусливих кадрів, на яких позувала у відвертому вбранні або майже без нього. Вона не лише похизувалася глибоким декольте, а й позувала "ню".

Нові фото Готочкіної вразили мережу. У коментарях її "засипали" компліментами", а серед тих, хто залишив лайк, можна помітити і Цимбалюка.

&quot;Холостяк&quot; зацінив! Колишня Цимбалюка ошелешила &quot;спекотними&quot; фотоНовий "Холостяк" зацінив фото колишньої (скріншот)

Примітно, що Тарас не лайкав всі дописи Світлани протягом усього часу після розриву стосунків. Він "з'явився" на сторінці колишньої нещодавно.

Окрім цього, Готочкіна розмістила новий допис на честь свого дня народження.

"Сьогодні мій день народження. І перш за все - я хочу сказати: я щаслива! Щаслива жити, дихати, любити, творити. Вдячна Богу за кожен день, за кожен досвід - і легкий, і той, що ламав. Бо саме він формував, загартовував, відкривав нові сенси. Все що я пройшла, кожна зустріч, кожен вибір, кожен поворот - не випадковість. Все - до цього моменту, де я можу сказати: мені добре бути собою", - написала вона.

А у коментарях Цимбалюк публічно привітав її зі святом. Судячи з усього, після розриву стосунків вони залишилися друзями.

"З днем народження, Світуся", - написав Тарас.

&quot;Холостяк&quot; зацінив! Колишня Цимбалюка ошелешила &quot;спекотними&quot; фотоЦимбалюк привітав колишню з днем народження (скріншот)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку