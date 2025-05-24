"Холостяк" зацінив! Колишня Цимбалюка ошелешила "спекотними" фото

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка, блогерка Світлана Готочкіна, вразила мережу сміливими фото. А сам новий "Холостяк" з'явився на її сторінці й навіть оцінив "спекотні" кадри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Готочкіної.

Колишня Цимбалюка ошелешила відвертими фото

Так, Світлана опублікувала цілу серію спокусливих кадрів, на яких позувала у відвертому вбранні або майже без нього. Вона не лише похизувалася глибоким декольте, а й позувала "ню".

Нові фото Готочкіної вразили мережу. У коментарях її "засипали" компліментами", а серед тих, хто залишив лайк, можна помітити і Цимбалюка.

Новий "Холостяк" зацінив фото колишньої (скріншот)

Примітно, що Тарас не лайкав всі дописи Світлани протягом усього часу після розриву стосунків. Він "з'явився" на сторінці колишньої нещодавно.

Окрім цього, Готочкіна розмістила новий допис на честь свого дня народження.

"Сьогодні мій день народження. І перш за все - я хочу сказати: я щаслива! Щаслива жити, дихати, любити, творити. Вдячна Богу за кожен день, за кожен досвід - і легкий, і той, що ламав. Бо саме він формував, загартовував, відкривав нові сенси. Все що я пройшла, кожна зустріч, кожен вибір, кожен поворот - не випадковість. Все - до цього моменту, де я можу сказати: мені добре бути собою", - написала вона.

А у коментарях Цимбалюк публічно привітав її зі святом. Судячи з усього, після розриву стосунків вони залишилися друзями.



"З днем народження, Світуся", - написав Тарас.

Цимбалюк привітав колишню з днем народження (скріншот)