Готовимся к морозам и снегу: синоптик рассказала, когда Украину накроют холода

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни резко изменится

Погода в Украине на выходных, 26 и 27 октября, ожидается еще теплой и комфортной практически во всех областях страны. Однако уже с понедельника в Украину придет похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что выходные в Украине будут сухими, дожди не прогнозируются, но ожидаются сильные туманы.

"На выходных, 26-27 октября, в Украине синоптическая ситуация не изменится. Дождей не будет, туманы будут и много, температура воздуха составит на протяжении дня +13 +18 градусов, на Западе до +22 градусов. Эти выходные практически завершают длительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снегом", - предупредила украинцев Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что с понедельника, 28 октября, в Украине начнется понижение температуры воздуха.

"Заканчивается октябрь – уходит куда-то тепло. Уже с понедельника температура воздуха начнет постепенно понижаться", - предупредила синоптик.

В Киеве выходные будут туманными и прохладными, а уже с понедельника придет настоящее похолодание.

"В Киеве суббота-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой около +15 градусов. Далее в столице также начнется похолодание: понедельник +12 градусов, вторник +10 градусов, среда +8 градусов, а дальше, до конца недели ночью уже появятся настоящие "минусы", - огорчила своим прогнозом Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики изменили прогноз погоды на следующую неделю и пообещали еще несколько теплых дней.